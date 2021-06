Naval na upravne enote, v Ljubljani boste na termin čakali več kot dva tedna

Od dveh tednov pa vse do enega meseca boste na Sigenco po novem čakali na naši največji upravni enoti. Če vam sploh uspe priklicati operaterja. "Oba s punco sva klicala, skupaj enih 150 klicev, sploh neodgovorjenih, takoj prekinjeno." "20-krat sem klicala, da sem sploh prišla do operaterke, potem sem pa še 45 minut čakala, da se mi je operaterka oglasila, da sem dobila termin." "Klical sem jih tri dni, čakal po uro pa pol do dve. To je bila katastrofa, res," so svoje izkušnje opisali nekateri uporabniki.

Julija prihaja še evropsko digitalno potrdilo

Dodatno zmedo povzročajo nenaročene stranke, takšnih je vsaj 200 na dan, pravi Mencingar."Poleg tega dobimo po elektronski pošti okrog tisoč prošenj za naročanje. In enostavno ni možno na vse odgovoriti takoj. Stranke pa so neučakane in seveda vedno kličejo in pošiljajo maile in to so ene in iste stranke, kar pomeni, da se nekako vrtimo v krogu," dodaja Mencingar.

Dejstvo, da potrdila izdajajo tudi na nekaterih cepilnih mestih, je izključno njihova dobra volja, pa poudarjajo na ministrstvu za javno upravo. Zato rešitve iščejo drugje - z najemanjem dodatnih prostorov, zaposlitvijo študentov. "Prvega avgusta naj bi že delovala aplikacija, ki bi omogočala samonaročanje in razbremenila ter hkrati pospešila vse postopke," je povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Še večji naval pa verjetno lahko pričakujejo že 1. julija. Takrat - tudi uradno - prihaja evropsko digitalno potrdilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje se je za izdelavo covidnega potrdila že dogovoril z zunanjim izvajalcem. Več podrobnosti, obljubljajo na NIJZ, bo znanih prihodnji teden.