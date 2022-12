Navdihujoča redefinicija limuzine

Ta zanimiva novost silhuete fastback bo pritegnila predvsem voznike, ki želijo izstopati iz množice, z dizajnom avtomobila poudariti svojo osebnost, hkrati pa iščejo model, poln novih tehnologij, prostoren in udoben, ki ga je mogoče peljati tudi dinamično. Peugeot 408 je s svojo značilno lego na cesti bolj mačje drže kot katerikoli doslej; s svojim zadnjim delom in padajočim prednjim delom ustvarja edinstveni 408 stilski podpis. 408 je nov model, drzen, impresiven, izrazito stiliziran, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da je v svoji osnovi tudi izjemno uporaben.

Peugeot 408 predstavlja popolnoma nov koncept, ki se umešča med petvratno limuzino in SUV. Uveljavlja nov pristop k zapeljevanju na podlagi tretje generacije Peugeota 308. Ohranja učinkovitost petvratne limuzine, ki je bolj impozantna, bolj impresivna, višja, čemur so Peugeotovi oblikovalci dodali poseben slog.

Počutje v potniškem prostoru, kjer prevladuje umirjena atmosfera, nudi optimalno udobje. V notranjosti odkrijemo najnovejšo generacijo Peugeot i-Cockpita, ki prav letos obeležuje desetletnico obstoja in je prepričal že več kot 7,5 milijonov zadovoljnih uporabnikov po vsem svetu. Poleg kompaktnega volanskega obroča, značilnega za levjo znamko, vključuje tudi 10-palčni zaslon na dotik, opremljen z gumbi i-toggle, ki jih je mogoče individualno konfigurirati. Vsak gumb je občutljiv na dotik in predstavlja bližnjico do nastavitev klimatske naprave, radijske postaje, telefonskih kontaktov... Sodobno in ergonomsko okolje je intuitivno za uporabo.

Da bo potovanje z vozilom predvsem prijetna izkušnja, poskrbijo sprednji sedeži, ki so prejeli certifikat AGR nemškega združenja strokovnjakov za ergonomijo. Kakovost zraka spremlja sistem AQS (Air Quality System), od nivoja GT dalje pa je na voljo še sistem Clean Cabin za obdelavo zraka s filtriranjem škodljivih izpušnih plinov in trdnih delcev.

Tehnološki biser

Peugeot 408 je naredil izjemni korak naprej tudi na področju tehničnih inovacij in je glede vgrajenih sistemov in tehnologij namenjen bolj zahtevnim voznikom. Sistemi za pomoč pri vožnji delujejo v povezavi s šestimi kamerami in devetimi radarskimi merilniki. Opremljen je z vsemi tehnološkimi novostmi zadnjega časa, kot so prilagodljivi tempomat s funkcijo Start & Stop, aktivni opozorilnik nenamernega menjavanja voznega pasu, zaznavanje pešcev in živali ponoči s pomočjo infrardečih žarkov in še bi lahko naštevali. Napreden je tudi na področju komunikacije in brezžične povezljivosti.

Svobodna izbira: bencinski ali hibridni?

Poleg bencinske različice PureTech 1,2 l (130 KM), ponuja izbiro med dvema priključno hibridnima različicama s 180 KM ali 225 KM. S priključnim hibridnim vozilom se lahko neovirano vozite kjerkoli želite tudi po predelih z omejenim prometnim režimom. Vse izvedenke so za še večjo učinkovitost povezane s samodejnim menjalnikom EAT8.

Idealen kompromis

Je resnična alternativa športnim terencem, pravzaprav idealen kompromis med športnim terencem in limuzino. Da bi vsemu temu zadostil, so morali Peugeotovi oblikovalci in inženirji seči globoko v ustvarjalnost. Model 408 tako spreminja dojemanje petvratne limuzine in odlično dopolnjuje izbor vozil iz Peugeotove palete.

