Navdušenje na kočevski žagi: srček v lesu

Slovenski državni gozd na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije prizorov iz gozdov, na katere naletijo njihovi gozdarji: od srečanj z medvedi do zanimivo oblikovanih dreves. Fotografije, ki dokazujejo, kako je naša narava veličastna, jim pošiljajo tudi njihovi sledilci. Tokrat jih je navdušilo srce v lesu, ki so ga pri razrezu bukovega hloda opazili na žagi v Kočevju.

FOTO: Srečko Pavlović

Fotografijo srčka v lesu je podjetju Slovenski državni gozd (SiDG) poslal sledilec njihove Facebookove strani Srečko Pavlović, ki jim takšnega primera, kako lep je les, ni poslal prvič.

Na bukovini je zrasla grča, ki je les okrasila z obliko srca. FOTO: Srečko Pavlović

Pavlović sicer dela v kočevskem podjetju Amles, kjer je skupaj s kolegoma na žagi Robertom Klepcem in Tomažem Oberčem včeraj naletel na zanimiv hlod. Dolg je bil štiri metre in na približno treh metrih je bila grča, ki je zrasla v obliko srčka. Navzven hlod bukve ni bil videti nič posebnega, ko so ga prežagali, pa so naleteli na čudovit prizor, je pojasnil Pavlović zaposlenim v SiDG. Ob tem je dodal, da pogosto najdejo hlodovino z vzorci – ne samo srčke, ampak tudi medvede, slone in druge vzorce … Najbolj nenavadne si tudi shranijo za spomin. "Fotografijo srčka sem vam poslal zato, ker na vaši Facebookovi strani objavljate zanimive dogodke in stvari, povezane z gozdom in lesom," je podjetju SiDG dejal Pavlović, ki redno spremlja njihove objave.

Liki v lesu, ki pripovedujejo, kako živa je narava. FOTO: Srečko Pavlović

Večinoma gre pri vzorcih na hlodovini za grče, ki nastanejo iz vej. Pogosto pa vzorce povzročijo tudi drugi tujki, ki so zrasli v hlodu. Še posebej s Kočevskega roga mnogokrat pridejo hlodi, v katerih so posebne vzorce oblikovali šrapneli bomb in naboji iz druge svetovne vojne, so razlago, kako nastajajo vzorci v lesu, podkrepili v SiDG.

Za večino objav sicer poskrbijo zaposleni gozdarke in gozdarji s SiDG z vseh koncev Slovenije. "Pridno nas zalagajo z informacijami in fotografijami o dogajanju na terenu. Je pa med sledilci Facebookove strani SiDG veliko zavzetih ljubiteljev gozda in lesa, ki se spomnijo na nas, ko naletijo na kaj zanimivega. Nedavno nam je planšar z Velike planine Stane Kregar poslal fotografijo že davno poškodovane smreke, iz katere je zraslo osem poganjkov, ki so videti kot samostojna debla. Rekord pa je postavila fotografija z jesenskim motivom, ki nam jo je poslala ljubiteljica narave Rozi Orozel iz Velenja in si je prislužila več kot 40.000 všečkov," so z nami delili zgodbe iz narave s SiDG.