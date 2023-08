Navihani team buildingi za boljšo povezanost med sodelavci

V Kranjski Gori so vam pripravili veliko različnih programov za izvajanje team buildingov, ki vas zagotovo ne bodo pustili ravnodušne. Lačni Kekec ponuja odklop od vsakdanjega vrveža v prijetnem domačem okolju in s pestro ponudbo hrane, ki temelji tudi na lokalnih sestavinah.

V Kranjski Gori vas ob vznožju smučišča, pod sedežnico Kekec, pričakuje prijetna gorska Okrepčevalnica Lačni Kekec. To je kotiček z dušo, kjer se trudijo, da se gostje počutite kot doma. Želijo si, da od njih nikoli ne bi odšli lačni in bi se radi vračali v njihovo družbo.

Lačni Kekec FOTO: Arhiv ponudnika

Vsako poletno sezono svojo ponudbo osvežijo še z izposojo električnih koles in organizacijo vodenih izletov. Kekec Bike je torej prava izbira za vse, ki si želite kolesarskh avantur. Vodene kolesarske ture v objemu gora Poleg tega, da si pri Kekcih izposodite vrhunsko eletrično kolo, vas prijazni vodiči popeljejo tudi na kolesarske ture, take za začetnike ali tiste malo bolj zahtevne kolesarje. In ker je Kekec otroški junak, si lahko izposodite tudi otroška električna kolesa ali otroške sedeže in skupaj z najmlajšimi raziskujete lepote Gorenjske. Vodiči vas bodo odpeljali na Vršič, ki si ga verjetno želi osvojiti vsak, ki se rad vozi s kolesom. Obiščete lahko tudi dolino Tamar, v katero se boste peljali mimo skakalnic v Planici. Odkolesarite na Tromejo, kjer boste v trenutku iz Slovenije stopili v Avstrijo ali Italijo. Če pa se želite še malo ohladiti, obiščite Martuljške slapove ali dve izmed treh ledeniških dolin Vrata in Krmo.

V poletni vročini je izlet na Gorenjsko med gore in hladne reke idealna osvežitev. FOTO: Arhiv ponudnika

Vodene ture so primerne tako za posameznike, družine kot tudi skupine. Si predstavljate, kakšen super team buidling bi lahko imeli s sodelavci, če bi vsi skupaj na kolesih osvojili Vršič? Po kolesarjenju pa bo Kekčeva ekipa poskrbela tudi za vaše lačne želodčke, saj vam bodo v Lačnem Kekcu ponudili vse od domačih jedi do dobrot s pravega žara na oglje in slastnih jedi izpod peke.

Po vsakem dobrem kosilu, paše še boljša sladica – domači cheesecake z mango prelivom. FOTO: Arhiv ponudnika

Poleg team buildinga s kolesi, so Kekci pripravili še druge različne team building programe, ki bodo zaposlene vašega podjetja še bolj povezali med seboj, sodelavci se bodo bolje spoznali in se odklopili od vsakdanjega stresa ter naporov. KUHARSKI DVOBOJ Kdo v vaši družbi oziroma v vašem podjetju najbolje kuha? Vsak zase je prepričan, da obstaja jed, ki jo skuha najbolje. In ravno to imate možnost tudi pokazati v Kekčevem kuharskem dvoboju. Razdeljeni v skupine in z nalogo skuhati najboljšo jed v kotličku ali pripraviti najboljši burger boste pokazali svoje kuharsko znanje, ki ga bo na koncu ocenila stroga komisija.

Okusni domači napitki za osvežitev v poletnih dneh. FOTO: Arhiv ponudnika

ŠPORT JE ČISTA ZABAVA Športni paket nudi različne športne aktivnosti, ki so prilagojene starosti in sposobnosti udeležencev. Treningi z Denisom Porčičem – Chorchypom, profesionalnim borcem in trenerjem borilnih veščin ter superfinalistom prve sezone oddaje Zvezde plešejo, so vedno zabavni in motivacijski. Zvečer pa preizkusite svoje pevske sposobnosti na karaokah v Okrepčevalnici Lačni Kekec, kjer boste lahko izbirali med več kot 2.000 različnimi slovenskimi in tujimi skladbami.

Za dober začetek dneva lahko z Denisom naredite tudi prebujanje in meditacijo 5-ih elementov. FOTO: Arhiv ponudnika

NAJDI KEKCA ali NAJDI KEKCA z E-KOLESOM Kekec je navihan pastirček, ki ga je leta 1918 ustvaril kranjskogorski pisatelj Josip Vandot. Ker je pogumen fant, ki se rad sprehaja in raziskuje po gorskih travnikih ter pašnikih, se včasih zgodi, da kam zaide. Z vašo pomočjo ga bomo ponovno poiskali. Skozi vprašanja in različne naloge boste spoznali tako pravljičnega junaka kot tudi Kranjsko Goro in okolico. Ekipa Lačnega Kekca za vas lahko pripravi tudi kombinacijo paketov, ki se jih seveda prilagodi glede na časovne okvire in želje, ki jih imate, prav tako pa lahko upoštevajo še vaše želje glede pogostitve. Po vsakem team buildingu se namreč priležeta dobra hrana in pijača. Lačni Kekec za vas pripravlja vrhunske jedi s pravega žara na oglje, odlične jedi izpod peke in ražnja, pa tradicionalne slovenske jedi na žlico, razvaja vas s svežimi domačimi sladicami in za vse žejne poskrbi z dobro izbiro slovenskih vin ter z domačimi sadnimi napitki. Za več informacij se obrnite na: info@lacni-kekec.si ali kliknite na Kekčevo spletno stran.

Lahko pa si na terasi v Lačnem Kekcu privoščite le dobro kosilo in uživate v naravnem okolju, stran od mestnega vrveža. FOTO: Arhiv ponudnika