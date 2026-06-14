Navijači ponoreli: skakali po avtobusih in policijskem vozilu ...

Ko so New York Knicksi v San Antoniu osvojili naslov prvaka lige NBA, je domači New York pričakovano eksplodiral od navdušenja. Na tisoče navijačev je v le nekaj minutah preplavilo Manhattan, promet se je ustavil, ulice pa so se spremenile v eno samo veliko slavje, ki je ponekod preraslo tudi v kaos. Pred Madison Square Gardnom, domom Knicksov, in na znamenitem Times Squaru so se zbrale nepregledne množice ljudi. Navijači so plezali na avtobuse, prometne znake in ulične svetilke, peli navijaške pesmi ter slavili prvi naslov prvakov po letu 1973.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov AP

















Posnetki z družbenih omrežij prikazujejo množice, ki so popolnoma ohromile promet v središču mesta. Med od navdušenja pijanimi navijači sta se veselila tudi komik Jon Stewart in igralec Robert Smigel. "To je najsrečnejši dan mojega življenja," je pred Madison Square Gardnom dejal eden od navijačev, medtem ko so drugi v solzah ponavljali, da ne morejo verjeti, da so Knicksi končno spet prvaki. A navdušenje je marsikje tudi prestopilo meje. Pred Madison Square Gardnom so tako nekateri navijači splezali tudi na policijsko vozilo in skakali po vetrobranskem steklu. Newyorška policija je po navedbah policijskih virov zaradi napada na policista aretirala štiri ljudi, zaradi motenja javnega reda in miru dva ter enega zaradi oviranja vladne uprave pred koncem tekme.