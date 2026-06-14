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Navijači ponoreli: skakali po avtobusih in policijskem vozilu ...

New York, 14. 06. 2026 14.25 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Slavje v New Yorku po zmagi Knicksov

New York ima po 53 letih znova v rokah pokal lige NBA. Uspeh, ki so ga v New Yorku čakali dolga leta, pa je na ulicah betonske džungle povzročil pravo norijo. Po zmagi so namreč ulice preplavili navdušeni navijači kluba, ki so ustavili promet, zavzeli avtobus, ki je obstal med množico ljudi, nekateri pa so se celo spopadli s policijo.

Ko so New York Knicksi v San Antoniu osvojili naslov prvaka lige NBA, je domači New York pričakovano eksplodiral od navdušenja. Na tisoče navijačev je v le nekaj minutah preplavilo Manhattan, promet se je ustavil, ulice pa so se spremenile v eno samo veliko slavje, ki je ponekod preraslo tudi v kaos.

Pred Madison Square Gardnom, domom Knicksov, in na znamenitem Times Squaru so se zbrale nepregledne množice ljudi. Navijači so plezali na avtobuse, prometne znake in ulične svetilke, peli navijaške pesmi ter slavili prvi naslov prvakov po letu 1973.

Posnetki z družbenih omrežij prikazujejo množice, ki so popolnoma ohromile promet v središču mesta. Med od navdušenja pijanimi navijači sta se veselila tudi komik Jon Stewart in igralec Robert Smigel.

"To je najsrečnejši dan mojega življenja," je pred Madison Square Gardnom dejal eden od navijačev, medtem ko so drugi v solzah ponavljali, da ne morejo verjeti, da so Knicksi končno spet prvaki.

A navdušenje je marsikje tudi prestopilo meje. Pred Madison Square Gardnom so tako nekateri navijači splezali tudi na policijsko vozilo in skakali po vetrobranskem steklu. Newyorška policija je po navedbah policijskih virov zaradi napada na policista aretirala štiri ljudi, zaradi motenja javnega reda in miru dva ter enega zaradi oviranja vladne uprave pred koncem tekme.

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Navijači Knicksov so splezali celo na enega od avtobusov, ki je obstal med tisočero množico ljudi, ter skakali po njegovi strehi. Drugi so na Times Squaru uničili več drugih avtobusov. Po poročanju Reutersa so navijači enega od avtobusov celo zažgali.

Številni drugi navijači pa so se odločili splezati na ulične svetilke in prometne znake, poroča The New York Post. V mestu so odmevali tudi petarde in ognjemeti.

Policija je večkrat pozvala množico k umiritvi, a številni pozivov niso upoštevali. Policisti so po približno dveh urah posredovali z dodatnimi enotami, tudi s konjenico.

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vvvilice
14. 06. 2026 15.38
Kruha in iger, so vedeli že stari Rimljani. Danes ni nič drugače. Plebs, ni kaj.
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