Glasno navijanje v zadnjih sekundah presekal gol Srbov, navijači obnemeli

Klub 30 stopinjam Celzija se je za ogled tekme na velikem zaslonu v Ljubljani na Pogačarjevem trgu odločilo veliko navijačev. Številni so tudi za drugo tekmo slovenske reprezentance na tem Evropskem prvenstvu obleki drese nogometašev in visoko v zrak dvignili šale in transparente.

Za najglasnejše vzklike veselja je v drugem polčasu poskrbel Žan Karničnik. Navijači so takoj po zadetku prižgali bakle, v zrak so poleteli tudi kozarci s pijačo, visoko so zaplapolale slovenske zastave.