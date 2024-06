Nogometna evforija: navijači na trnih, kaj lahko pokaže Ronaldo?

Žiga, Marko in Tone so bili že v Stuttgartu, danes pa so med turnirjem v petanki že načrtovali novo pot proti Nemčiji. "To, da gremo zdaj pa še v Frankfurt, je bilo pa čisto nenapovedano in evforija se še povečuje, danes ponoči sem komaj zaspal," pove Žiga Kobal.

"Potem smo vsi po telefonih skakali, pritiskali, na koncu pa me Žiga pokliče in reče, veš kaj Tone, žal mi je. In mu odgovorim, bomo šli pa drugič. Pa mi Žiga ponovno reče ne, ne. Žal mi je, da se ti nisem uspel prej oglasiti, ampak karte smo pa dobili," pa trenutek evforije opiše Tone Kosar. Kot pove Marko Živič imajo navijači že vse urejeno: "Jutri štartamo ob osmih zjutraj. Načrtovano je, da v desetih, dvanajstih urah, torej enkrat popoldan prispemo. Nato pa na večerjo in malo naokoli po mestu."

Enako evforijo doživlja tudi Lan Brun z Jesenic, ki je vstopnice za ogled tekme kupil iz druge roke, za dvojno ceno, a je z nakupom vseeno več kot zadovoljen: "V planu sem imel, da če dobim vstopnice, da se odpravim z navijaškim vlakom, ampak je bil tako ali tako razprodan."

Kot pravi, je razmišljal tudi o rezervaciji sedeža na čarterju z Brnika, a je nato našel dva navijača, ki sta iskala sopotnika, in sedaj se v Nemčijo odpravljajo z avtom.

Tudi Martin Boršič iz Kopra se bo z očetom na pot odpravil jutri zjutraj. Tudi onadva sta vstopnice kupila iz druge roke, s stroški pa se nista preveč obremenjevala: "Glede na to, da je Slovenija prvič na takšnem tekmovanju prišla v izločilne boje, se splača plačati višjo ceno. Vsekakor pa je vse skupaj večji finančni zalogaj, ampak to verjetno ne bo problem."

Kot pravijo navijači, gre vendarle za zgodovinski dogodek, ki ga bo neprecenljivo spremljati v živo. Prav tako bodo imeli priložnost videti Cristiana Ronalda, ki je leta 2004 pri 19 letih na Euru nastopil prvič. Letos, 20 let pozneje, pa Cristiano Ronaldo barve Portugalske na evropskem prvenstvu zastopa že šestič, kar je rekord med nogometaši. "Cristiano je na tem nivoju zato, ker si želi zmagati vsako tekmo. Ampak zato pa je tam, kjer je. Pri njegovi starosti bi mu lahko bilo danes vseeno, a mu ni," Portugalca pohvali Andraž Šporar.

A ne le igralci, da Ronaldo velja za že tako rekoč nacionalni simbol Portugalske, priznavajo bolj ali manj vsi, od nogometnih analfabetov do fanatikov: "Ronaldo, to je razred zase. Eden izmed najboljših, top dva vseh časov. Na vrhu sta samo Messi in Ronaldo, potem pa je vse prazno, in šele nato sledijo drugi. Tako je," komentira slovenski navijač. "Eden najboljših nogometašev na svetu," pa Ronalda enostavno opiše drugi navijač.

Slednjemu pritrjujejo tudi lovorike, saj bi lažje našteli, katerih nima kot obratno. A med tistimi najprestižnejšimi sta gotovo petkratni naslov Lige prvakov in petkrat osvojena zlata žoga. Kako je videti Ronaldomanija, pa smo lahko marca videli tudi pri nas, ko so navijači divjali pred hotelom, kjer je prespal Ronaldo: "Zgodovina se piše, se razume. Pa podpis, da bi dobil, to bi bilo še boljše." Takrat so navijači na prihod Ronalda čakali tudi po uro in pol.

A ne le pred in v hotelu, privrženci mu množično sledijo tudi na Instagramu – s 632 milijoni ima Ronaldo namreč največ sledilcev na svetu. In vrednost? Na vrhuncu, ko je igral za Real Madrid, je segala do 120 milijonov evrov, trenutno pa je Ronaldo po Transfermarktu vreden 15 milijonov. Celotna portugalska reprezentanca je medtem ocenjena na vrtoglavo milijardo evrov, slovenska na 115 milijonov. A če kaj, potem je Slovenija že dokazala, da je Portugalska z Ronaldom na čelu premagljiva.

Navijači pa kljub temu napovedujejo, da bo najbolj nevaren prav Ronaldo, a se s tem ne strinjajo vsi: "Po mojem ne bo najbolj nevaren Ronaldo, ker zadnje čase, realno gledano, ne zdrži več tega tempa."

Na nevarnosti Portugalcev pred tekmo opozarja tudi Adam Gnezda Čerin: "Če hočeš konkurirati ekipam, kot je Portugalska, moraš biti stoodstoten v vseh fazah igre, predvsem pa v obrambi. Portugalska je mogoče v rangu iz naše skupine Anglije."

Če so bili nogometaši po torkovi tekmi zadovoljni z remijem, izenačenje za napredovanje tokrat ne bo dovolj. Ronaldo sicer beleži tudi rekord največ golov, ki jih je kateri koli nogometaš zabil za svojo reprezentanco. A izmed 130 zadetkov žoge – pa čeprav so se pomerili le enkrat – te še ni pospravil v mrežo slovenske reprezentance.