Po uspehu navijačic v ZDA: 'To je zelo pomemben dosežek, smo na vrhunski ravni'

Za lepo novico je poskrbela slovenska navijaška reprezentanca, ki je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu čez lužo – v ZDA, od koder izvira ta šport. Skupino 24 tekmovalk so presenetili s sprejemom, potem ko so se vrnile v Slovenijo po triumfu na Floridi, kjer so s svojimi akrobacijami ter elementi gimnastike in plesa prepričale strogo ameriško žirijo. In čeprav je Amerika domovina navijačic, ki naredijo pravi šov med prekinitvami športnih prireditev, je to za Slovenijo že četrta bronasta medalja v kategoriji 'cheerleadinga'.