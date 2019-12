Nazaj na osnove: mandat nove Evropske komisije bo v znamenju ekonomije

Nemka Ursula von der Leyen , ki je krmilo najpomembnejše evropske institucije prevzela za naslednjih pet let, je mnoge presenetila že v svojem uvodnem nagovoru. Takrat je poudarila, da bo osrednji geostrateški cilj EK ohranjati interese EU ob vse hujši globalni tekmi med Kitajsko in ZDA. V to je vključen tudi premislek o uvedbi konkurenčno-pravne zakonodaje in povečan pritisk na tretje države, da odprejo svoje trge za evropske investicije. Nekje v ozadju pa na plan prihaja tudi potreba po novih okoljskih standardih in širitveni politiki, ki je v tem trenutku praktično izgubila vso kredibilnost.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Ambicioznost nekdanje nemške obrambne ministrice je pomembna – in prav je tako – a kaj ko se navznoter odvijajo drugačni scenariji. Suverenizem, populizem in brexit tako postajajo predvsem simptomi prihodnosti EU, ki se je ujela v posledice vse globlje globalizacije. V tem kontekstu bo von der Leyenovi izjemno težko, a vseeno velja izpostaviti ideje, ki bodo v prihodnjih petih letih na prvih točkah dnevnega reda. Te so: 1) konkurenčna in davčna politika; 2) investicijska in trgovinska politika; 3) okoljska politika; 4) širitvena politika; 5) fiskalna politika.

Ja, prav imate. V ospredju so ekonomske teme, saj ekonomija ostaja ena tistih področij, kjer so tudi suverenisti razoroženi. Z ekonomijo in zavoljo nje se je vse začelo, zato je tudi argumentov proti ekonomski integraciji bistveno manj. Prva in najpomembnejša politika, ki ji bo nova EK posvečala največ pozornosti, je konkurenčna in davčna politika. Dovolj povedno je tudi dejstvo, da bo evropska komisarka za konkurenčnost še naprej Margrethe Vestager, ki bo v novem mandatu skrbela še za resor digitalne ekonomije.

Mnoge je Margrethe Vestager navdušila s tem, ko je stopila na prste svetovnim digitalnim gigantom, kot so Apple, Facebook in Google, ter vsem dala jasno vedeti, da državnih pomoči in združevanja večjih podjetij ne bo dopuščala. V svojem zaslišanju za drugi mandat v EK je svoje ideje še dodatno nadgradila in poudarila, da se bo v tem mandatu borila tudi proti ‘razbijanju’ večjih podjetij na manjše, s katerimi bi se večja podjetja pred združitvijo nekako lahko izognila očitkom o ustvarjanju monopolov. Železna roka (in volja) Vestagerjeve je vidna tudi v najnovejših preiskavah Amazona in Facebooka, ki sta se na radarju znašla zaradi uporabe osebnih podatkov in nove digitalne valute (libra). Pri tem pa se Vestager ne bori samo proti tehnološkim velikanom, temveč tudi proti nemško-francoski viziji o povečevanju državnih pomoči in združevanju velikih podjetij s ciljem ustvarjanja "industrijskih prvakov", ki bodo lahko tekmovali proti kitajskim in ameriškim podjetjem.

Za drugo prioriteto nove EK bo skrbel Phil Hogan, nekdanji komisar za skupno kmetijsko politiko, ki se bo takoj moral soočiti z nadaljevalnimi krogi pogajanj za prostotrgovinske sporazume z Avstralijo in Novo Zelandijo ter ZDA. Pri vseh prostotrgovinskih sporazumih se lomi ravno pri vprašanju kmetijskih izdelkov, saj je skupna kmetijska politika finančno najbolj ovrednotena politika v EU in na neki točki celo paradni konj skupnega trga. To se jasno vidi tudi v primeru trgovinskega sporazuma z južnoameriškim blokom držav, ki so združene v Mercosur, kjer Francija in Irska še naprej pritiskata proti sporazumu zaradi strahu pred ‘poplavo’ cenejših kmetijskih izdelkov iz Južne Amerike.