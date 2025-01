Nazdravljamo izbiri v najbolj bleščečem obdobju leta

Vse življenje nas spremljajo izbire in vsak dan je drugačen prejšnjemu, zato so tudi naše odločitve različne. Pride večer, ko se odpravimo na zabavo s prijateljicami, kjer v ritmih glasbe odplešemo v noč ali pa večer, ko si raje privoščimo razvajanje v velnesu. Zagotovo smo že vsi doživeli takšne odločitve in letos jih pri Jeruzalem Ormož slavimo. Slavimo vse življenjske izbire in vam ponujamo, da jih delite z nami ter Nazdravite izbiri.

Letošnja praznična kampanja osvetljuje raznolikost in edinstvenost naših penečih vin, kar vas bo spodbudilo, da na igriv način odkrijete svoj popolni izbor za praznični čas. Kampanjo smo zasnovali glede na naš slogan It's Up To You in ponudili izbiro.