Ne 100, na voljo je kar 300 štipendij, a časa je zelo malo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zaradi velikega zanimanja povečuje število razpisanih štipendij študentom pedagoških programov. Po prvotnem načrtu naj bi za študijsko leto 2024/25 dodelili 100 štipendij, po novem pa jih bo na voljo 300. Razpis bo odprt še do 30. oktobra, so sporočili z ministrstva.

Učiteljica v šoli FOTO: Shutterstock icon-expand

Na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje so objavili razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/2025. Ministrstvo v okviru podpore deficitarnim poklicem štipendije razpisuje z namenom spodbujanja mladih k študiju pedagoških študijskih programov in zaposlovanja v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja po končanem študiju. Štipendije razpisujejo prav za področja, na katerih se potreba po dodatnih učiteljih najbolj kaže – to so področja naravoslovja, tehnike, računalništva in posebnih potreb, so pojasnili na ministrstvu.

V lanskem študijskem letu so po njihovih navedbah dodelili štipendije 46 prijaviteljem, to je vsem, ki so pravočasno oddali prijavo na razpis in izpolnjevali razpisne pogoje. V letošnjem študijskem letu naj bi po prvotnem načrtu dodelili 100 štipendij, zaradi velikega zanimanja pa jih bodo dodelili 300. Na ministrstvu so namreč do četrtka prejeli 215 prijav. Razpis bo odprt še do 30. oktobra, so sporočili. Mesečna štipendija za posameznega kandidata znaša 300 evrov, ob tem pa so v razpisu predvideli tudi zvišanje štipendije za tiste, ki jim je ta že bila dodeljena na podlagi prejšnjih razpisov.