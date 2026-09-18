Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ne 13 let, slovenski ravnatelji bi starostno mejo še dvignili

Ljubljana, 18. 09. 2026 15.13 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Otroci na družbenih omrežjih

V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije podpirajo predlog Evropske komisije za omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij. Bi si pa želeli odločnejši pristop in razmislek o tem, da se starostna meja postavi višje, pri 15 ali celo 16 letih.

Kot so zapisali, v šolah vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki, kot so težave s pozornostjo in koncentracijo, manjša vztrajnost, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenjske težave.

Poleg tega digitalne vsebine vse pogosteje izpodrivajo gibanje, neposredno druženje, branje, ustvarjalnost in druge dejavnosti, ki so pomembne za zdrav telesni in čustveni razvoj otrok. Zato menijo, da nujno potrebujemo družbeni dogovor o tem, kakšno digitalno okolje želimo za otroke.

Družbena omrežja
Družbena omrežja
FOTO: Shutterstock

V združenju so ob tem poudarili, da ne gre za to, da bi želeli tehnologijo otrokom prepovedati. Po njihovih navedbah šole veliko naredijo na področju digitalne pismenosti in odgovorne uporabe tehnologije, vendar same ne morejo reševati težav, ki jih prinašajo te tehnologije.

"Skrajni čas je, da postavimo jasna pravila in meje. Odgovornost za varno uporabo digitalnih okolij se ne sme več prelagati zgolj na otroke, starše in šole, ampak jo morajo prevzeti ponudniki platform in storitev," so prepričani.

Preberi še Omejitev družbenih omrežij: do 13. leta prepoved, do 15. le ena ura na dan

Predsednica Evropske komisije Ursule von der Leyen je v sredo napovedala predlog za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v EU. Komisija je predlog akta v četrtek sprejela, v nadaljevanju pa ga bosta obravnavala Evropski parlament in Svet EU. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v EU veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki, stari od 13 do 15 let, bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih s strani staršev ali skrbnikov. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. 

Preberi še Dolg seznam varovalk: izključene kamere, starši za krmilom ...
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
družbena omrežja vzgoja digitalna pismenost otroci evropska komisija

Zasegli 100.000 tablet s podobo Gadafija

Po več letih so jo odprli, zdaj je pot na Bavški Grintovec spet zaprta

24ur.com Prepoved družbenih omrežij za mlade tudi v Sloveniji?
24ur.com Bo tudi Slovenija znižala prag za volilno pravico na 16 let?
24ur.com Se tudi pri nas obeta omejitev družbenih omrežjih za otroke?
24ur.com Kdaj se nehamo počutiti mlade?
Bibaleze.si Omejitve za mlajše od 15 let: Vlada za strožjo uporabo družbenih omrežij
24ur.com Evropska komisija za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij
24ur.com Kdaj se konča mladost? Slovenci menijo, da pri 44 letih
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
imt600
18. 09. 2026 17.25
18let pa pika pa sami si ga morjo kupit
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni biatlonec: blestel tudi na Pokljuki
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
dominvrt
Portal
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961