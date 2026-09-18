Ne 13 let, slovenski ravnatelji bi starostno mejo še dvignili

Kot so zapisali, v šolah vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki, kot so težave s pozornostjo in koncentracijo, manjša vztrajnost, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenjske težave.
Poleg tega digitalne vsebine vse pogosteje izpodrivajo gibanje, neposredno druženje, branje, ustvarjalnost in druge dejavnosti, ki so pomembne za zdrav telesni in čustveni razvoj otrok. Zato menijo, da nujno potrebujemo družbeni dogovor o tem, kakšno digitalno okolje želimo za otroke.
V združenju so ob tem poudarili, da ne gre za to, da bi želeli tehnologijo otrokom prepovedati. Po njihovih navedbah šole veliko naredijo na področju digitalne pismenosti in odgovorne uporabe tehnologije, vendar same ne morejo reševati težav, ki jih prinašajo te tehnologije.
"Skrajni čas je, da postavimo jasna pravila in meje. Odgovornost za varno uporabo digitalnih okolij se ne sme več prelagati zgolj na otroke, starše in šole, ampak jo morajo prevzeti ponudniki platform in storitev," so prepričani.
Predsednica Evropske komisije Ursule von der Leyen je v sredo napovedala predlog za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v EU. Komisija je predlog akta v četrtek sprejela, v nadaljevanju pa ga bosta obravnavala Evropski parlament in Svet EU. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v EU veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki, stari od 13 do 15 let, bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih s strani staršev ali skrbnikov. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti.
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