Ne 13 let, slovenski ravnatelji bi starostno mejo še dvignili

Kot so zapisali, v šolah vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki, kot so težave s pozornostjo in koncentracijo, manjša vztrajnost, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenjske težave. Poleg tega digitalne vsebine vse pogosteje izpodrivajo gibanje, neposredno druženje, branje, ustvarjalnost in druge dejavnosti, ki so pomembne za zdrav telesni in čustveni razvoj otrok. Zato menijo, da nujno potrebujemo družbeni dogovor o tem, kakšno digitalno okolje želimo za otroke.

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V združenju so ob tem poudarili, da ne gre za to, da bi želeli tehnologijo otrokom prepovedati. Po njihovih navedbah šole veliko naredijo na področju digitalne pismenosti in odgovorne uporabe tehnologije, vendar same ne morejo reševati težav, ki jih prinašajo te tehnologije. "Skrajni čas je, da postavimo jasna pravila in meje. Odgovornost za varno uporabo digitalnih okolij se ne sme več prelagati zgolj na otroke, starše in šole, ampak jo morajo prevzeti ponudniki platform in storitev," so prepričani.