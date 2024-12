Ne 70, odstop od nakupa boxerjev Slovenijo stal štiri milijone evrov

Pogodbo o nakupu osemkolesnikov boxer je sicer tik po državnozborskih volitvah leta 2022 podpisal še tedanji obrambni minister Matej Tonin , kljub pozivom tedanjega pretendenta za predsednika vlade, sedanjega premierja Roberta Goloba , naj tega ne stori, in opozoril o neracionalnosti nakupa, je po današnji seji vlade spomnil Arčon.

Golobova vlada je sicer odločitev za odstop od sporazuma o nakupu vozil boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) sprejela jeseni leta 2022, tedaj pa je bilo govora o 70 milijonov evrov pogodbene kazni, ki bi lahko doletela Slovenijo. "Takrat so seveda v javnosti krožile razne napovedi in ustrahovanja, da bo odstop od pogodbe izjemno drag, celo 70 milijonov evrov. Z današnjim sklepom vlade se naše obveznosti v tem poslu zaključujejo, celotni strošek odstopa je štiri milijone evrov in je že v celoti poravnan," je na novinarski konferenci po seji vlade sporočil Arčon.