Nina Grilc: Ne bi bilo pošteno, da ga kar pospravimo v predal

V rubriki Vaš svet boste danes spoznali Nino Grilc , ki je novembra 2021 izgubila moža. Stara je bila 35 let, v osmem mesecu nosečnosti, z dvema majhnima otrokoma, ko je njen Marko umrl v nesmiselni nesreči v avstrijskem Söldnu. Profesionalni deskar na snegu, ki je poklicno in vsakodnevno izvajal dih jemajoče akrobacije, je ob ogledu prizorišča za snemanje filma nesrečno padel na ravnem terenu in z glavo udaril v edino skalo daleč naokoli.

Videz Nine Grilc je varljiv. Na prvi pogled krhka, drobna ženska, ki kar kliče po zaščiti. A njen glas je odločen, sporočilo, ki ga želi dati svetu, močno: imejte se radi, tukaj in zdaj, kajti resnično nikoli ne veste, kdaj ljubljeno osebo vidite zadnjič v življenju. Vse moči vlaga v to, da bi ohranila športno zapuščino svojega moža in jo delila s svetom, predvsem pa, da bi se njuni trije otroci za vedno spominjali očeta.

Ko danes govori o zadnjih trenutkih, ko je videla moža, ne joče več. "Mislim, da je še nekaj pozabil, sem mu prinesla, nato je rekel nekaj v stilu: 'Pridni bodite, lepo se imejte, se slišimo'. Nič posebnega. Če bi vedela, da je zadnjič, ga seveda ne bi pustila nikamor." Njuno zgodbo bi še enkrat napisala povsem enako, pravi. "Če bi morala opisati, kakšno osebo bi si želela v življenju in koga bi si želela poleg sebe, bi opisala njega. In ko pomislim, ali bi bilo pošteno do njega, ki je živel tako intenzivno, da bi ga pospravila v predal in to je to ... Ne, ne bi bilo pošteno do njega niti zdravo za otroke," razmišlja, medtem ko sediva v svetli dnevni sobi, polni fotografij in snežnih desk pokojnega moža. Čeprav je bilo z novorojenko v hiši težko, je želela, da starejša otroka v čim manjši meri občutita, da očeta ni več. Zato je napela vse sile, da so ohranili način življenja, kakršnega so poznali prej.

Še vedno ne dovoli, da bi jo čustva preplavila. "Že takrat sem se odločila, da se bom s stvarmi soočala v času, ko bom pripravljena. In ko se počutim, da sem pripravljena za kakšen korak več, ga naredim. Če čutim, da je preveč, ga naredim nazaj," pripoveduje. Odgovornost do otrok je ta, zaradi katere je preživela prve ure in dneve, potem ko je izvedela, da je mož umrl. Zavedla se je minljivosti in tega, da je edina na svetu, ki lahko in mora poskrbeti za svoje potomce, zgolj zato je zmogla manj kot mesec dni po tragediji roditi njuno tretjerojenko. "Meni je bilo pomembno, da grem čez ta porod na način, da sva jaz in Alaska v redu. To je bil moj edini fokus, da pač speljem, tako kot je treba."