Ne bo odšla molče: ministrica bo razkrila del poročila o spornem nakupu

S predsednikom vlade sta se ob tem dogovorila tudi, da ga seznani s svojimi končnimi ugotovitvami. Švarc Pipanova je poročilo premierju tudi predala, po njenih besedah pa so iz Golobovega kabineta sporočili, da odločitev o tem, kolikšen del in katere informacije iz poročila posredujejo javnosti, prepuščajo ministrstvu za pravosodje.

Na ministrico so se sicer v luči omenjenega posla zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu. Švarc Pipanova je v preteklih tednih zatrjevala, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa je pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke Socialni demokrati. Na ministrskem stolčku se je tako kljub pozivom matične SD odločila vztrajati še nekaj časa in se sama lotila razčiščevanja okoliščin nakupa.

Na slednjem v sodelovanju tudi z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) preverjajo, katere so tiste informacije javnega značaja, ki jih lahko posredujejo javnosti, a hkrati varujejo interese preiskave, je ob odhodu z današnje seje vlade dejala Švarc Pipan. Pričakuje, da bodo predvidoma do petka razmejili informacije in javnosti posredovali povzetek poročila.

Glede svoje nadaljnje poti, je ministrica še skrivnostna. "Zaenkrat še čakam, do kdaj bom opravljala tekoče posle. Ali bo to do torka, ali kakšen dan, dva dlje, odvisno, kaj bo predsednik vlade predlagal," je dejala. Zatem bo nekaj časa koristila nadomestilo, ki ministrom pripada po izteku mandata, nato pa sprejela odločitev, kako in kam naprej. "Najverjetneje pa se vračam v samostojno konzultantsko delo," je dejala.

Ministrica je sicer izstopila tudi iz stranke SD. Kot je povedala, z vodstvom stranke ne komunicira več, hkrati pa še vedno čaka na sklep predsedstva s konca januarja, s katerim so jo pozvali k odstopu z ministrske funkcije.