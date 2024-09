'Ne bojim se, da zaradi očitkov o Udbi moje zaslišanje ne bo uspešno'

Kot izhaja iz evidence nekdanjega republiškega sekretariata za notranje zadeve, bolj znanega kot udba.net., je imela Kosova številko SDV, ki sicer označuje registrirane vire, ki jih je imel na zvezi uslužbenec SDV. "Tudi poslanci opozicijske skupine so mi na zaslišanju povedali, da imam številko," je dejala Kosova. "A na teh seznamih je verjetno na 10.000 ljudi, na seznamih so s podobno številko tudi slovenski poslanci Evropskega parlamenta, pa tudi predsedniki držav."

Ali lahko Kosova računa na prednost, ker je slovenska vlada ustregla Ursuli von der Leyen in predlagala žensko? Vprašanje je, ali jo bodo zaradi tega podprli tudi v politični skupini EPP, katerih glasovi bodo lahko odločujoči. Pa tudi, postavlja se vprašanje, zakaj je sploh privolila predsedniku vlade Robertu Golobu, potem, ko je iz Gibanja Svoboda izstopila z besedami: "To ni več moja stranka".

Kot je pojasnila, se je s temi seznami v preteklosti zelo veliko manipuliralo in to zlasti tisti, ki so bili nekoč res tesni sodelavci službe za državno varnost, Udbe. In glede na to, da Kosovi očitajo, da je kot konfident za SDV delala že v Nemčiji, je odgovorila, da so očitno "vsi, ki so bili kdaj v tujini, še posebej tisti v novinarskih vrstah, zelo zanimivi za te službe". Ob tem je zanikala, da bi kdajkoli delala za Službo državne varnosti.

A mnogi menijo, da so ena njenih največjih ovir pri kandidaturi za evropsko komisarko prav očitki o sodelovanju z nekdanjo tajno službo. Kako bo to vplivalo na njeno zaslišanje?

"Sploh se ne bojim, da zaradi tega očitka moje zaslišanje ne bi bilo uspešno," je poudarila. Pojasnila je, da so jo tuje varnostne službe pregledale že preden je postala veleposlanica v Nemčiji in Švici in preden je v Nemčiji dobila enega najvišjih državnih odlikovanj. V primeru, če bi bila sodelavka tajne službe, agremaja zagotovo ne bi dobila, je dodala.

"Pričakujem, da se bomo v Evropskem parlamentu pogovorili o tem, da bom lahko predstavila argumente in seveda tudi o tem kako se tej seznami zlorabljajo, kako se tam znajdejo ljudje, ki sploh ne vedo kako so se tam znašli. In tisti, ki vse to primerja s tem kar je delal Stasi, verjetno ne pozna zgodovine dovolj dobro."