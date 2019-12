'Ne bomo poslušali, da Slovenija ne potrebuje vojske ali Nata'

Slovenija bo januarja obeležila 20 let svoje vojaške prisotnosti na Kosovu. Tja smo v vsem tem času napotili več vojakov, kot imamo trenutno stalne sestave – 8300 pripadnikov. V Kforju so se naše naloge vseskozi spreminjale, kot se je spreminjala operacija. Tam smo imeli v večih bojnih skupinah Sokol pred dobrimi desetimi leti tudi po več kot 500 vojakov, poveljevali pa tudi madžarskim četam. Slovenska vojska je na Kosovu posredovala v neštetih incidentih in desetletja pomaga ohranjati mir na Balkanu. A le redko se je v tem času zgodilo, da najvišji državniški obisk na misiji za vojake ni pomenil le organizacijsko breme in stres za kontingent, temveč so ga vojaki sprejeli kot iskreno pohvalo za svoje služenje domovini in kot dvig morale. Šarec je obisk najavil že več mesecev prej, a je bil kasneje zaradi zaostrovanja razmer prestavljen na predpraznični čas.

A vseeno tokrat ni šlo le za izlet politikov in deljenje paketov s potico in kavo domačega okusa ter kratko protokolarno druženje. Obisk premierja ali ministra navadno pomeni nekajurni skok iz predsedniške pisarne in čim hitrejšo vrnitev, skoraj nikoli pa ne pomeni tudi spanja na terenu, v vojašnici. To je vojakom poslalo posebno sporočilo, a tokrat ni šlo le za premierja Marjana Šarca. Tako močne delegacije zlepa ne srečamo na tovrstnih obiskih. S predsednikom vlade in veleposlanikom na Kosovu,Bojanom Bertoncljem so prišli tudi vodja kabineta predsednika vlade Janja Zorman Macura, državni sekretar Damir Črnčec, sicer bivši direktor tako OVS kot Sove in najboljši poznavalec razmer v vojski, državna sekretarka na ministrstvu za obrambo Nataša Dolenc, načelnica generalštaba generalmajorka Alenka Ermenc in direktor vojaške Obveščevalno-varnostne službe Dejan Matijevič. Tako močne delegacije na Kosovu ne pomnimo, zato imajo besede in poteze Marjana Šarca tam toliko večjo težo. Premier Šarec je sicer imel običajni obisk pri poveljnikih misij v Bosni, na Kosovu, poveljniku mednarodne brigade in vojakih na straži v samostanu Dečani.

Državniška pieteta