Slovenski ravnatelji so zaskrbljeni. Sprašujejo se, ali bodo zmogli s 1. septembrom organizirati pouk v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

"Znotraj istega oddelka ni nujno potrebno zadostiti varnostni razdalji 1,5 metra, še vedno pa se mora upoštevati razdalja pri gibanju po šoli," pojasni Roman Brunšek, ravnatelj Osnovne šole Škofljica.

"Cilj je predvsem to, da če že pride do okužbe, da se jo čim hitreje identificira in da zadeva čim manjše število ljudi. Da se ne zapre šole zaradi enega primera, ampak se samo lokalno prekine pouk, recimo za en oddelek," pojasniMarjan Gorup, ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca.

V razredih torej otrok ne bo treba razsedati, ravnatelje pa skrbi, kako organizirati avtobusne prevoze za vozače. "V50-sedežnem avtobusu bi se lahko vozilo 16 otrok. Zdaj pa si sami izračunajte. Na moji šoli je 200 vozačev. Kaj to pomeni - 13 avtobusov?" opozarja Gregor Pečan iz Združenja ravnateljev. In kako reorganizirati običajno združevanje otrok v jutranjem in popoldanskem varstvu? Prav tako ne vedo točno, kako razdeljevati šolsko kosilo, da bo stikov čim manj, in kako preprečevati druženja pred garderobnimi omaricami.

Pečan je neposreden: "Ne bomo se držali priporočil, ker se jih ne bomo mogli držati! Kaj naj zdaj naredimo?"