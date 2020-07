Ne dajajte priložnosti vlomilcu, raje poskrbite za svojo varnost

V času počitnic, ko se vsi odpravljamo na zasluženi dopust, le malokdo pomisli na to, da vlomilci nimajo dopusta, ampak izkoristijo naš dopust, da še bolj intenzivno delajo. V zadnjem času so tudi policisti obravnavali povečano število vlomov v stanovanjske hiše in stanovanja. Tudi zato poudarjajo, da lahko prav vsak posameznik za lastno varnost stori največ sam, predvsem s samozaščitnim ravnanjem, s katerim zmanjša možnost, da postane žrtev kaznivega dejanja.

Policisti, tudi na podlagi izkušenj, zato opozarjajo, da je pred odhodom na oddih treba poskrbeti za varnost svoje nepremičnine in premičnine.

Kot poudarjajo, bo vlomilec raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo svoje delo lahko opravil brez ovir in kjer bo tveganje, da ga odkrijejo, manjše. "Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno 'vabljiva' za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje …" pojasnjujejo.



Preden zapustimo objekt, naj gre za hišo, stanovanje ali poslovni prostor, moramo preveriti, ali so okna zaprta, vrata zaklenjena, da v bližini ni orodij, s katerim bi si lahko nekdo pomagal pri nasilnem vstopu, opozarjajo policisti. "Glede na primere, s katerimi se policisti srečujemo, je še najučinkovitejše, da osebe, ki se jim zaupa (sosedi, prijatelji …) vedo, kdaj lastnika ni doma."



Če se vseeno zgodi, da vlomilec za tarčo izbere prav vas, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113, do prihoda policistov ne hodite po stanovanju in se ničesar ne dotikajte.