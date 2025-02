'Ne dovolite, da vašo usodo krojijo tisti, ki poznajo le udobje in kuverte'

Po njenih besedah Šaleška dolina že leta nosi posledice napačnih političnih odločitev, zdaj pa se nad njo zgrinjajo črni oblaki pohlepa in korupcije na vseh ravneh. Zato v iniciativi ne pristajajo na samovoljne in škodljive odločitve o prihodnosti njihove doline.

Bajčeva je tudi dejala, da se v Šaleški dolini že nekaj časa dogaja korupcija, januarja se je v Premogovniku Velenje zgodila tragična nesreča, v kateri so umrli trije rudarji, v javnosti odmeva tudi zgodba Spirita, ki naj bi jo zaradi suma nepravilnosti na 82 milijonov evrov vrednem razpisu za prestrukturiranje šaleške in zasavske premogovne regije začelo preiskovati Evropsko javno tožilstvo.

"Na kulturni praznik je treba nujno postaviti človeka nazaj na prvo mesto, se ozavestiti in zahtevati, da odgovornost prevzamejo tisti, ki so odgovorni, sočasno pa napovedati, da bomo postali aktivni državljani," je dejala Bajčeva.

Želi si, da bi velenjski svetniki prevzeli odgovornost za dogajanje v občini in odstopili ter tako omogočili predčasne volitve. Razmere so zelo pereče, v Šaleško dolino prihaja veliko denarja in ne smejo dopustiti, da ta pade v roke kriminalcev, ki delajo zgolj za lastne interese, je dejala.

"Ne dovolite, da vas do konca poteptajo in utišajo"

Predstavnik iniciative Asmir Bečarević je poudaril, da današnji zbor, ki se je začel z recitiranjem pesmi Franceta Prešerna, Karla Destovnika Kajuha in Edvarda Kocbeka, ni zadnji.

V prihodnjih mesecih bo iniciativa pripravljala podobne zbore na določene teme, npr. glede prenehanja pridobivanja premoga v velenjskem rudniku in znižanja cene toplotne energije v Šaleški dolini. "Šaleška dolina je vedno bila dom močnih, ponosnih in poštenih ljudi. Dovolj je, ne bomo več tiho, ne bomo se ustavili. Naša dolžnost je, da skupaj utiramo pot za moralo in kulturo v politiki in gospodarstvu," je dejal Bečarević.

Pristojnim v Šaleški dolini očita, da so ob gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš) obljubljali, da bo ustvarjenih 1000 novih delovnih mest ter da bosta Teš in Premogovnik Velenje delovala do leta 2054. A danes se zavedajo, da je bila to laž.

Na zboru pokončnih ljudi, kot so ga poimenovali v iniciativi, udeležilo pa se ga je približno 500 ljudi, je učiteljica zgodovine in sociologije Bojana Pustinek Miočić ocenila, da je človeško življenje vrednota, dostojno življenje pa pravica. Zato, kot je dejala, ne bodo odnehali, dokler ne bodo ustavili politične klike.