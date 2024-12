Ne glede na jutranjo meglo, Ljubljana v zadnjem mesecu nadpovprečno sončna

OGLAS

Megla v ljubljanski kotlini ni nič novega, saj slaba vidljivost redko koga preseneti, ko se iz sončne okolice dopoldne pripelje v Ljubljano. A podatki Arsa kažejo, da smo imeli v zadnjem mesecu kar nekaj nadpovprečno s soncem obsijanih dni. Po podatkih, ki so zbrani na njihovi spletni strani smo med 17. novembrom in 14. decembrom zabeležili kar 12 dni, ko je bila Ljubljana obsijana s soncem nadpovprečno število ur. Trije dnevi so bili deležni celo osem ur sončnega obsevanja.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo





Megla v Ljubljani icon-picture-layer-2 1 / 4

Na vprašanje ali je kakovost zraka v meglenih predelih slabša, na Arsu odgovarjajo, da najslabšo kakovost zraka v kotlinah zaznajo ob jasnem vremenu, ko je v kotlinah nižja temperatura kot v višjih predelih. "Naraščanje temperature z višino, znano kot temperaturni obrat, deluje kot pokrov, ki ujame hladen zrak v kotlini in v njem vso onesnaženje. Izpusti škodljivih snovi se nabirajo v hladnem zraku v kotlinah, dokler ne pride do premešanja zračne mase," so zapisali. Megla pa lahko, kot pravijo, onesnaženost celo zmanjša, ker pride do izločanja onesnaževal s kapljicami.

Megla nastane, ko se temperatura zraka dovolj zniža. Ker hladen zrak ne more sprejeti toliko vlage kot toplejši, se kondenzira, kar pomeni, da se vodna para v zraku utekočinja v drobne lebdeče kapljice. O megli govorimo, ko vidljivost zaradi vodnih kapljic postane manjša od enega kilometra, pri gosti megli pa samo sto metrov. V primeru, da vidljivost znaša med enim in desetimi kilometri, govorimo o meglici. Vidljivost je razdalja, na kateri lahko predmet še ločimo od okolice, če ga opazujemo ob dnevni svetlobi. Meglo pa ločimo na več vrst.