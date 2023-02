'Ne gre le za Ukrajino, ampak za demokratične vrednote celega sveta'

Ob prvi obletnici začetka ruske invazije na Ukrajino je ukrajinska skupnost v Sloveniji pripravila dogodek na Kongresnem trgu v prestolnici. Na slovesnosti so se slišale besede obžalovanja, da morija v Ukrajini še vedno traja. Ob tem Ukrajinci zagotavljajo, da ne bodo odnehali, saj ne gre le za Ukrajino, ampak tudi za demokratične vrednote celotnega sveta.

Na Kongresnem trgu je potekala slovesnost v znak podpore Ukrajini ob prvi obletnici vojne. Udeležila sta se je tudi minister za obrambo Marjan Šarec in državni sekretar Damir Črnčec. Minister je izrazil podporo Ukrajini in opozoril na pomen mednarodne solidarnosti pri povojnem okrevanju.

Na shodu so se slišale besede obžalovanja, da morija v Ukrajini še vedno traja: "Žal mi je svojo državo in ljudi, ki so ostali tam. Vsak dan upamo, da se bo končalo, nismo verjeli, da bo tako dolgo trajalo," je povedal eden izmed udeležencev slovesnosti: "Ne gre samo za Ukrajino, temveč tudi za demokratične vrednote celotnega sveta." Ob tem Ukrajinci zagotavljajo, da ne bodo odnehali: "Ne, ker si želimo spopadov in vojne, ampak ker se zavedamo, da če odnehamo, naše neodvisnosti ne bo več." Zbrane je uvodoma nagovoril ukrajinski veleposlanik Andrij Taran, ki se je Sloveniji zahvalil za politično, vojaško in humanitarno pomoč v zadnjem letu. Kot je dejal, je Slovenija od začetka ruske invazije 24. februarja lani dala tudi zatočišče številnim Ukrajincem in poskrbela za več vojnih ranjencev. Vsem žrtvam vojne so se na trgu poklonili z minuto molka. Da Slovenija od začetka vojne v celoti podpira neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter odločno obsoja rusko agresijo, je v nagovoru potrdil minister Šarec. Ob tem je poudaril, da pri tej vojni ne gre le za eksistencialno grožnjo Ukrajini, ampak tudi za napad na celoten na pravilih utemeljen mednarodni red. "Vojna, ki ima globalne negativne posledice, tudi za prebivalstvo Ruske federacije pomeni grobo kršitev mednarodnega prava, humanitarnega prava in Ustanovne listine OZN," je poudaril minister. Ob koncu je Šarec zbranim sporočil, da Slovenija podpira vsa iskrena prizadevanja za dosego pravičnega miru v Ukrajini. "Vojna, kakršne v Evropi na začetku 21. stoletja ne bi smelo biti, se mora končati," je povedal minister in dodal, da nikakor ne smemo pozabiti na pomen mednarodne solidarnosti pri povojnem okrevanju Ukrajine. Po govorih se je več sto udeležencev shoda s številnimi ukrajinskimi zastavami odpravilo do Moderne galerije, ki se nahaja v neposredni bližini ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Protestirali proti članstvu Slovenije v Natu

Medtem pa je na Prešernovem trgu potekal protest za mir in proti Natu. Protestniki so pozivali h koncu vojne in k izstopu Slovenije iz zveze Nato. Zahtevali so začetek mirovnih pogajanj med državama. Kot smo poročali, so tudi nekdanja predsednika države, sociologi, politiki, umetniki, športniki, gospodarstveniki, župani, pravniki in mnogi drugi pred kratkim objavili javno pismo, v katerem so pozvali države EU, Rusko federacijo in Združene države Amerike, naj zaustavijo boje, nadaljnje oboroževanje in se začnejo pogajati.

