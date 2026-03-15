Ne hitite z menjavo pnevmatik, zima lahko še preseneti

Do konca koledarske zime ni več daleč, a to še ne pomeni, da so nizke temperature dokončno za nami. Trenutne vremenske razmere sicer lahko dajejo občutek, da je zima že mimo, vendar so poznozimski in zgodnjepomladni dnevi pogosto nepredvidljivi. Vreme se lahko hitro poslabša, temperature padejo, ponekod pa ni izključeno niti sneženje. V takšnih razmerah si večina voznikov zagotovo ne želi voziti z letnimi pnevmatikami.
Iz javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) sporočajo, da zakon sicer dovoljuje menjavo zimskih pnevmatik z letnimi od 15. marca dalje, vendar vreme ne sledi administrativnim datumom. Zato strokovnjaki svetujejo, da vozniki z menjavo še nekoliko počakajo, zlasti tisti, ki vozilo uporabljajo vsakodnevno in se ne morejo izogniti vožnji v morebitnih slabših razmerah. Temperature okoli ledišča se lahko še nekaj časa pojavljajo, predvsem ponoči, v senčnih legah, alpskih dolinah ali na višjih nadmorskih višinah.
Sodobne zimske pnevmatike optimalno delujejo pri temperaturah pod 7 stopinj Celzija, vendar brez večjih težav prenesejo tudi občasno nekoliko višje temperature. Na AVP zato priporočajo, naj vozniki dobro premislijo, kdaj je pravi trenutek za menjavo. Nekoliko večja obraba zimskih pnevmatik in minimalno višja poraba goriva namreč ne odtehtata večje varnosti v primeru nenadnega poslabšanja vremena.
Ko se vreme ustali in temperature dlje časa ostanejo visoke, je čas za prehod na letne pnevmatike. Te so zaradi svoje zgradbe in gumene zmesi prilagojene vožnji po toplem asfaltu ter zagotavljajo boljšo vodljivost, krajšo zavorno pot in nekoliko manjšo porabo goriva. Daljša vožnja z zimskimi pnevmatikami pri visokih temperaturah lahko njihovo življenjsko dobo skrajša tudi do 60 odstotkov. Mehkejša zmes se hitreje obrablja, pnevmatike se lahko pregrevajo, vozilo pa postane manj odzivno. Na mokri podlagi se zavorna pot pri temperaturi okoli 26 stopinj Celzija in hitrosti 80 km/h lahko podaljša za približno deset odstotkov. Poleg tega se zaradi večjega kotalnega upora lahko poveča tudi poraba goriva, običajno za tri do sedem odstotkov.
Za voznike, ki letno prevozijo manj kilometrov ali vozilo uporabljajo le občasno, so celoletne pnevmatike lahko zanimiva alternativa. Predstavljajo kompromis med zimskimi in letnimi pnevmatikami, vendar strokovnjaki opozarjajo, da še vedno ne dosegajo zmogljivosti specializiranih pnevmatik.
Pred montažo letnih pnevmatik je pomembno, da jih vozniki temeljito pregledajo. Posebno pozornost je treba nameniti morebitnim poškodbam bočnic in obrabi tekalne površine. Zakonsko določena minimalna globina profila znaša 1,6 milimetra, vendar je pnevmatika pri tej vrednosti že približno 90-odstotno obrabljena. Strokovnjaki zato priporočajo menjavo že prej, ko globina profila pade na približno dva do tri milimetre. Raziskave kažejo, da je zavorna pot na mokrem lahko kar za 44 odstotkov krajša pri pnevmatikah z globino profila 3 milimetre v primerjavi z minimalno dovoljeno globino.
Če menjavo opravi vulkanizer, bo ta voznika običajno opozoril na morebitne pomanjkljivosti. Tisti, ki pnevmatike menjajo sami, lahko globino profila preverijo s posebnim merilnikom ali preprosto s kovancem za dva evra, ki se mora pogrezniti v profil do zlatega roba.
Ob menjavi pnevmatik je treba preveriti tudi tlak. Ta mora ustrezati priporočilom proizvajalca vozila, ki so pogosto zapisana v navodilih ali na nalepki na B-stebričku ob voznikovih vratih. Pravilen tlak zagotavlja optimalen stik pnevmatike s cesto, krajšo zavorno pot, boljšo vodljivost ter manjšo porabo goriva in obrabo pnevmatik.
Na AVP voznikom svetujejo, naj tlak v pnevmatikah preverijo vsaj enkrat na mesec in ga prilagodijo glede na obremenitev vozila. Pri tem ne smemo pozabiti niti na rezervno pnevmatiko, če jo vozilo ima.
