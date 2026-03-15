Slovenija

Ne hitite z menjavo pnevmatik, zima lahko še preseneti

Ljubljana, 15. 03. 2026 07.13

Avtor:
L.M.
Menjava pnevmatike

Čeprav se koledarska zima počasi izteka in zakon od 15. marca dovoljuje menjavo zimskih pnevmatik z letnimi, to še ne pomeni, da je čas za menjavo vedno pravi. Spomladansko vreme je lahko nepredvidljivo, zato strokovnjaki opozarjajo, naj vozniki z menjavo počakajo, dokler se razmere na cestah povsem ne ustalijo.

Do konca koledarske zime ni več daleč, a to še ne pomeni, da so nizke temperature dokončno za nami. Trenutne vremenske razmere sicer lahko dajejo občutek, da je zima že mimo, vendar so poznozimski in zgodnjepomladni dnevi pogosto nepredvidljivi. Vreme se lahko hitro poslabša, temperature padejo, ponekod pa ni izključeno niti sneženje. V takšnih razmerah si večina voznikov zagotovo ne želi voziti z letnimi pnevmatikami.

Iz javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) sporočajo, da zakon sicer dovoljuje menjavo zimskih pnevmatik z letnimi od 15. marca dalje, vendar vreme ne sledi administrativnim datumom. Zato strokovnjaki svetujejo, da vozniki z menjavo še nekoliko počakajo, zlasti tisti, ki vozilo uporabljajo vsakodnevno in se ne morejo izogniti vožnji v morebitnih slabših razmerah. Temperature okoli ledišča se lahko še nekaj časa pojavljajo, predvsem ponoči, v senčnih legah, alpskih dolinah ali na višjih nadmorskih višinah.

Sodobne zimske pnevmatike optimalno delujejo pri temperaturah pod 7 stopinj Celzija, vendar brez večjih težav prenesejo tudi občasno nekoliko višje temperature. Na AVP zato priporočajo, naj vozniki dobro premislijo, kdaj je pravi trenutek za menjavo. Nekoliko večja obraba zimskih pnevmatik in minimalno višja poraba goriva namreč ne odtehtata večje varnosti v primeru nenadnega poslabšanja vremena.

Ko se vreme ustali in temperature dlje časa ostanejo visoke, je čas za prehod na letne pnevmatike. Te so zaradi svoje zgradbe in gumene zmesi prilagojene vožnji po toplem asfaltu ter zagotavljajo boljšo vodljivost, krajšo zavorno pot in nekoliko manjšo porabo goriva. Daljša vožnja z zimskimi pnevmatikami pri visokih temperaturah lahko njihovo življenjsko dobo skrajša tudi do 60 odstotkov. Mehkejša zmes se hitreje obrablja, pnevmatike se lahko pregrevajo, vozilo pa postane manj odzivno. Na mokri podlagi se zavorna pot pri temperaturi okoli 26 stopinj Celzija in hitrosti 80 km/h lahko podaljša za približno deset odstotkov. Poleg tega se zaradi večjega kotalnega upora lahko poveča tudi poraba goriva, običajno za tri do sedem odstotkov.

V servisni delavnici med menjavo pnevmatik
V servisni delavnici med menjavo pnevmatik
FOTO: Luka Kotnik

Za voznike, ki letno prevozijo manj kilometrov ali vozilo uporabljajo le občasno, so celoletne pnevmatike lahko zanimiva alternativa. Predstavljajo kompromis med zimskimi in letnimi pnevmatikami, vendar strokovnjaki opozarjajo, da še vedno ne dosegajo zmogljivosti specializiranih pnevmatik.

Pred montažo letnih pnevmatik je pomembno, da jih vozniki temeljito pregledajo. Posebno pozornost je treba nameniti morebitnim poškodbam bočnic in obrabi tekalne površine. Zakonsko določena minimalna globina profila znaša 1,6 milimetra, vendar je pnevmatika pri tej vrednosti že približno 90-odstotno obrabljena. Strokovnjaki zato priporočajo menjavo že prej, ko globina profila pade na približno dva do tri milimetre. Raziskave kažejo, da je zavorna pot na mokrem lahko kar za 44 odstotkov krajša pri pnevmatikah z globino profila 3 milimetre v primerjavi z minimalno dovoljeno globino.

Če menjavo opravi vulkanizer, bo ta voznika običajno opozoril na morebitne pomanjkljivosti. Tisti, ki pnevmatike menjajo sami, lahko globino profila preverijo s posebnim merilnikom ali preprosto s kovancem za dva evra, ki se mora pogrezniti v profil do zlatega roba.

Ob menjavi pnevmatik je treba preveriti tudi tlak. Ta mora ustrezati priporočilom proizvajalca vozila, ki so pogosto zapisana v navodilih ali na nalepki na B-stebričku ob voznikovih vratih. Pravilen tlak zagotavlja optimalen stik pnevmatike s cesto, krajšo zavorno pot, boljšo vodljivost ter manjšo porabo goriva in obrabo pnevmatik.

Na AVP voznikom svetujejo, naj tlak v pnevmatikah preverijo vsaj enkrat na mesec in ga prilagodijo glede na obremenitev vozila. Pri tem ne smemo pozabiti niti na rezervno pnevmatiko, če jo vozilo ima.

zimske gume letne gume menjava varnost v prometu vreme

BLOG: Moška menopavza?

Hrana na kredit: zgodba, ki potrebuje našo podporo

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Želko Kacin
15. 03. 2026 08.30
20 stopinj in bo presenetu sneg,a pri vas delajo res samo piflarji
Odgovori
0 0
13klu?
15. 03. 2026 08.29
Jaz na trosilcu imam Obiličevo skoz letne. Pa se odlično obnesejo
Odgovori
0 0
SloButale
15. 03. 2026 08.17
Vsako leto isto pisanje... ki ne pomaga (nima učinka) na tiste, ki zimske "zvozijo" v poletje... da (pogojno) "privarčujejo" nekaj €...
Odgovori
0 0
ptuj.si
15. 03. 2026 08.16
Itak,sneg je še lahko maja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
