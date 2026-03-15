Ne hitite z menjavo pnevmatik, zima lahko še preseneti

Do konca koledarske zime ni več daleč, a to še ne pomeni, da so nizke temperature dokončno za nami. Trenutne vremenske razmere sicer lahko dajejo občutek, da je zima že mimo, vendar so poznozimski in zgodnjepomladni dnevi pogosto nepredvidljivi. Vreme se lahko hitro poslabša, temperature padejo, ponekod pa ni izključeno niti sneženje. V takšnih razmerah si večina voznikov zagotovo ne želi voziti z letnimi pnevmatikami.

Iz javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) sporočajo, da zakon sicer dovoljuje menjavo zimskih pnevmatik z letnimi od 15. marca dalje, vendar vreme ne sledi administrativnim datumom. Zato strokovnjaki svetujejo, da vozniki z menjavo še nekoliko počakajo, zlasti tisti, ki vozilo uporabljajo vsakodnevno in se ne morejo izogniti vožnji v morebitnih slabših razmerah. Temperature okoli ledišča se lahko še nekaj časa pojavljajo, predvsem ponoči, v senčnih legah, alpskih dolinah ali na višjih nadmorskih višinah.

Sodobne zimske pnevmatike optimalno delujejo pri temperaturah pod 7 stopinj Celzija, vendar brez večjih težav prenesejo tudi občasno nekoliko višje temperature. Na AVP zato priporočajo, naj vozniki dobro premislijo, kdaj je pravi trenutek za menjavo. Nekoliko večja obraba zimskih pnevmatik in minimalno višja poraba goriva namreč ne odtehtata večje varnosti v primeru nenadnega poslabšanja vremena.

Ko se vreme ustali in temperature dlje časa ostanejo visoke, je čas za prehod na letne pnevmatike. Te so zaradi svoje zgradbe in gumene zmesi prilagojene vožnji po toplem asfaltu ter zagotavljajo boljšo vodljivost, krajšo zavorno pot in nekoliko manjšo porabo goriva. Daljša vožnja z zimskimi pnevmatikami pri visokih temperaturah lahko njihovo življenjsko dobo skrajša tudi do 60 odstotkov. Mehkejša zmes se hitreje obrablja, pnevmatike se lahko pregrevajo, vozilo pa postane manj odzivno. Na mokri podlagi se zavorna pot pri temperaturi okoli 26 stopinj Celzija in hitrosti 80 km/h lahko podaljša za približno deset odstotkov. Poleg tega se zaradi večjega kotalnega upora lahko poveča tudi poraba goriva, običajno za tri do sedem odstotkov.