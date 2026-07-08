Alarmantni rezultati testa krem s spletnih tržnic: nobene zaščite pred soncem

Rezultati mednarodnega primerjalnega testa so po besedah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) skrb vzbujajoči: večina izdelkov za zaščito pred soncem, kupljenih na spletnih tržnicah, ne zagotavlja nobene UV-zaščite ali pa je ta nezadostna. Nekateri vsebujejo tudi v Evropski uniji že prepovedane sestavine. Na platformah Temu, Shein in AliExpress so naročili 17 izdelkov, vsi so obljubljali zaščitni faktor (ZF) najmanj 50. Vsi so bili kitajskega porekla, z odgovorno osebo v EU iz različnih držav (Španija, Francija, Nemčija). Le sedem od naročenih izdelkov je izpolnjevalo pogoje za vključitev v test: pet jih sploh ni prispelo ali so prispeli prepozno, dva sta bila sorodna blagovni znamki, ki je bila na testu že zastopana, treh pa na test niso uvrstili, ker so vsebovali prepovedan UV-filter – snov 4-MBC (4-Methylbenzylidene camphor), ki je v državah EU prepovedana za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

Krem za zaščito pred soncem (in drugih kozmetičnih izdelkov) ne kupujte na spletnih tržnicah, opozarjajo na ZPS. FOTO: Thinkstock

Rezultati so alarmantni

Od sedmih preizkušenih izdelkov štirje ne zagotavljajo skoraj nobene zaščite pred UVB, izmerjena vrednost zaščitnega faktorja (ZF) ne dosega niti 2. Kreme, na katerih je naveden ZF vsaj 50, torej v resnici sploh ne nudijo zaščite pred soncem; En izdelek sicer nudi nekaj zaščite, a ne dosega niti minimalnih zahtev primerjalnega potrošniškega testa – na izdelku je označen ZF 50, izmerili pa so več kot pol manjšo zaščito. Le pri dveh so izmerili ZF, ki je ustrezal navedbi na embalaži. Od dveh izdelkov, ki nudita ustrezno zaščito pred UVB-žarki, le eden zagotavlja tudi ustrezno zaščito pred UVA-žarki.

Edini učinkoviti izdelek vsebuje potencialni hormonski motilec

Na ZPS pa ne morejo priporočati niti tistega edinega izdelka, ki je test učinkovitosti opravil. Vsebuje namreč UV-filter OMC (Octylmethoxycinnamate), potencialni hormonski motilec, ki posnema delovanje estrogena, ženskega spolnega hormona. Nekatere raziskave so pokazale, da vpliva tudi na delovanje ščitnice. Znan je kot kontaktni alergen, ki lahko povzroča kožne reakcije, zlasti fotoalergije, torej alergijske odzive, ki jih sproži kombinacija OMC in sončne svetlobe.

Skrb vzbujajoče sestavine

OMC pa ni edina skrb vzbujajoča kemikalija v naročenih izdelkih. Nekateri so vsebovali še druge problematične UV-filtre in konzervanse, med njimi tudi snovi, ki so v EU že prepovedane ali pa so pod vse strožjim regulatornim nadzorom. Izdelek za zaščito pred soncem, ki obljublja ZF 50 (ali več), v resnici pa ne zagotavlja nobene zaščite, je za potrošnika nevarnejši kot neuporaba zaščitnih sredstev. Zagotavlja lažno varnost, posledice so opekline, prezgodnje staranje kože in dolgoročno povečano tveganje za nastanek kožnega raka, vključno z melanomom.

Sredstvo za zaščito pred soncem nanesite v zadostni količini in zaščito redno obnavljajte. FOTO: Shutterstock

Na ZPS nakupe kozmetičnih izdelkov na spletnih tržnicah odsvetujejo

Blagovne znamke, ki so jih potrošniške organizacije preizkusile, so tipični predstavniki t. i. generičnih blagovnih znamk brez pregledne zgodovine in zanesljive sledljivosti. Razpoložljivost izdelkov niha, cene so praviloma nizke. Teoretično za varnost teh izdelkov odgovarjajo odgovorne osebe v EU, v praksi pa sta sledljivost in ukrepanje ob ugotovljenih nepravilnostih izjemno zahtevna. Zakon obvezuje vse kozmetične izdelke na trgu EU k dosledni varnosti in ustrezni učinkovitosti. Spletne tržnice, ki poslujejo po modelu "tretjih prodajalcev", pa pogosto niso zmožne niti voljne zagotoviti enake ravni nadzora kot uveljavljeni kozmetični, drogerijski ali farmacevtski proizvajalci v EU. Čeprav se v zadnjih letih na trgu pojavljajo številni novi trendi in novi ponudniki kozmetičnih izdelkov zunaj EU, je evropska industrija kozmetičnih izdelkov še vedno med vodilnimi na svetu, tako po varnosti kot po kakovosti izdelkov.

ZPS-nasvet za brezskrbno poletje in zdravo kožo