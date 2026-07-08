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Slovenija

Alarmantni rezultati testa krem s spletnih tržnic: nobene zaščite pred soncem

Ljubljana, 08. 07. 2026 09.07 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
U.Z.
Sončenje

"Rezultati testa so kriminalni!" S temi besedami so v laboratoriju, kjer so potrošniške organizacije testirale sredstva za zaščito pred soncem, povzeli rezultate izdelkov, kupljenih na spletnih tržnicah Temu, Shein in AliExpress. Le eden od sedmih izdelkov je zagotovil zaščito, ki jo obljublja na embalaži, a na ZPS ne priporočajo niti tega izdelka, saj vsebuje potencialni hormonski motilec.

Rezultati mednarodnega primerjalnega testa so po besedah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) skrb vzbujajoči: večina izdelkov za zaščito pred soncem, kupljenih na spletnih tržnicah, ne zagotavlja nobene UV-zaščite ali pa je ta nezadostna. Nekateri vsebujejo tudi v Evropski uniji že prepovedane sestavine.

Na platformah Temu, Shein in AliExpress so naročili 17 izdelkov, vsi so obljubljali zaščitni faktor (ZF) najmanj 50. Vsi so bili kitajskega porekla, z odgovorno osebo v EU iz različnih držav (Španija, Francija, Nemčija). Le sedem od naročenih izdelkov je izpolnjevalo pogoje za vključitev v test: pet jih sploh ni prispelo ali so prispeli prepozno, dva sta bila sorodna blagovni znamki, ki je bila na testu že zastopana, treh pa na test niso uvrstili, ker so vsebovali prepovedan UV-filter – snov 4-MBC (4-Methylbenzylidene camphor), ki je v državah EU prepovedana za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

Krem za zaščito pred soncem (in drugih kozmetičnih izdelkov) ne kupujte na spletnih tržnicah, opozarjajo na ZPS.
Krem za zaščito pred soncem (in drugih kozmetičnih izdelkov) ne kupujte na spletnih tržnicah, opozarjajo na ZPS.
FOTO: Thinkstock

Rezultati so alarmantni

Od sedmih preizkušenih izdelkov štirje ne zagotavljajo skoraj nobene zaščite pred UVB, izmerjena vrednost zaščitnega faktorja (ZF) ne dosega niti 2. Kreme, na katerih je naveden ZF vsaj 50, torej v resnici sploh ne nudijo zaščite pred soncem;

En izdelek sicer nudi nekaj zaščite, a ne dosega niti minimalnih zahtev primerjalnega potrošniškega testa – na izdelku je označen ZF 50, izmerili pa so več kot pol manjšo zaščito.

Le pri dveh so izmerili ZF, ki je ustrezal navedbi na embalaži. Od dveh izdelkov, ki nudita ustrezno zaščito pred UVB-žarki, le eden zagotavlja tudi ustrezno zaščito pred UVA-žarki.

Edini učinkoviti izdelek vsebuje potencialni hormonski motilec

Na ZPS pa ne morejo priporočati niti tistega edinega izdelka, ki je test učinkovitosti opravil. Vsebuje namreč UV-filter OMC (Octylmethoxycinnamate), potencialni hormonski motilec, ki posnema delovanje estrogena, ženskega spolnega hormona.

Nekatere raziskave so pokazale, da vpliva tudi na delovanje ščitnice. Znan je kot kontaktni alergen, ki lahko povzroča kožne reakcije, zlasti fotoalergije, torej alergijske odzive, ki jih sproži kombinacija OMC in sončne svetlobe.

Skrb vzbujajoče sestavine

OMC pa ni edina skrb vzbujajoča kemikalija v naročenih izdelkih. Nekateri so vsebovali še druge problematične UV-filtre in konzervanse, med njimi tudi snovi, ki so v EU že prepovedane ali pa so pod vse strožjim regulatornim nadzorom.

Izdelek za zaščito pred soncem, ki obljublja ZF 50 (ali več), v resnici pa ne zagotavlja nobene zaščite, je za potrošnika nevarnejši kot neuporaba zaščitnih sredstev. Zagotavlja lažno varnost, posledice so opekline, prezgodnje staranje kože in dolgoročno povečano tveganje za nastanek kožnega raka, vključno z melanomom.

Sredstvo za zaščito pred soncem nanesite v zadostni količini in zaščito redno obnavljajte.
Sredstvo za zaščito pred soncem nanesite v zadostni količini in zaščito redno obnavljajte.
FOTO: Shutterstock

Na ZPS nakupe kozmetičnih izdelkov na spletnih tržnicah odsvetujejo

Blagovne znamke, ki so jih potrošniške organizacije preizkusile, so tipični predstavniki t. i. generičnih blagovnih znamk brez pregledne zgodovine in zanesljive sledljivosti. Razpoložljivost izdelkov niha, cene so praviloma nizke. Teoretično za varnost teh izdelkov odgovarjajo odgovorne osebe v EU, v praksi pa sta sledljivost in ukrepanje ob ugotovljenih nepravilnostih izjemno zahtevna.

Zakon obvezuje vse kozmetične izdelke na trgu EU k dosledni varnosti in ustrezni učinkovitosti. Spletne tržnice, ki poslujejo po modelu "tretjih prodajalcev", pa pogosto niso zmožne niti voljne zagotoviti enake ravni nadzora kot uveljavljeni kozmetični, drogerijski ali farmacevtski proizvajalci v EU.

Čeprav se v zadnjih letih na trgu pojavljajo številni novi trendi in novi ponudniki kozmetičnih izdelkov zunaj EU, je evropska industrija kozmetičnih izdelkov še vedno med vodilnimi na svetu, tako po varnosti kot po kakovosti izdelkov.

ZPS-nasvet za brezskrbno poletje in zdravo kožo

Krem za zaščito pred soncem (in drugih kozmetičnih izdelkov) ne kupujte na spletnih tržnicah, opozarjajo na ZPS. Večina preizkušenih izdelkov ne zagotavlja niti minimalne zaščite pred UV-sevanjem.

Preverite rezultate ZPS-testov izdelkov za zaščito pred soncem – na voljo so rezultati za več kot trideset izdelkov za odrasle, petnajst za otroke in za več kot dvajset izdelkov, namenjenih zaščiti obraza. Med njimi je veliko dobrih, za vsak žep.

Izberite izdelke, ki ne vsebujejo problematičnih kemikalij. Ti podatki so vedno zapisani ob primerjalnem testu.

Sredstvo za zaščito pred soncem nanesite v zadostni količini in zaščito redno obnavljajte.

Na spletni strani ZPS si lahko pogledate, katere izdelke so potrošniške organizacije testirale. Tam vas čakata tudi test izdelkov za zaščito pred soncem za odrasle in test izdelkov za otroke, ki so na voljo v naših trgovinah.

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Alarmantni rezultati testa krem s spletnih tržnic: nobene zaščite pred soncem

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KOMENTARJI10

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Colgate
08. 07. 2026 11.01
Zakaj bi kupoval kozmetiko iz Kitajske? V DM imaš kreme, ki niso drage in nudijo ustrezno zaščito
Odgovori
+1
1 0
The T3chnics
08. 07. 2026 11.00
Sploh pa delomrzni "spletni vplivneži" radi promovirajo nepreverjene stvari kot da so revolucija med izdelki.
Odgovori
0 0
Quatflow
08. 07. 2026 10.45
Napišite katera priporočate in kako so se odrezali ne pa nekaj na pol.
Odgovori
0 0
anko46
08. 07. 2026 10.41
Ko se ne vprašaš zakaj je nekaj zelo poceni. Saj nima veze, samo da si ti skoraj zastonj dobil iz CN, pa nima veze če je škodljivo. In to mažeš svoje otroke. Tudi sam kupujem iz CN, ampak samo take stvari ki ti direkt na zdravje ne morejo vplivati... Ne oblačil, hrane, krem, itd
Odgovori
+0
1 1
sektor1
08. 07. 2026 10.34
Ma kr naj kupujejo dobro robo, podobno kot tisti ki kupuje v eurospinu ful dobre hrenovke kilo za dva evra.
Odgovori
+4
4 0
alduri
08. 07. 2026 10.14
Kdo pa je naročil raziskavo konkurenčnih izdelkov? 🤣🤣🤣
Odgovori
-2
5 7
pingvinislo5
08. 07. 2026 10.36
izdelki na Temu in Alibaba pa res niso konkurenca 🤣🤣🤣 moraš biti pa tudi malo čez les, da kupuješ stvari za na kožo iz teh dveh spletnih strani.
Odgovori
+5
6 1
Spijuniro Golubiro
08. 07. 2026 10.13
Kreme so za jest
Odgovori
-3
2 5
EU Dig. Cenzura
08. 07. 2026 10.02
Kreme povzrocajo raka!
Odgovori
+4
7 3
ActiveR
08. 07. 2026 09.34
To ni samo "slaba kakovost sončnih krem" – to je nevarna prevara, ki vam daje lažen občutek zaščite in povečuje tveganje za opekline ter kožnega raka. In ja, raje posezite po mineralnih kremah. Kemični filtri sicer lepše dišijo in se vpijejo, a na dolgi rok prinašajo več vprašanj kot odgovorov: alergije, hormonske motnje in premalo raziskav o dolgoročnih učinkih. Bolje imeti malo bele sledi na obrazu kot kasneje resne težave z zdravjem. Pri zdravju je potrebno pogledati tudi na etiketo in ne samo na ceno, sicer bo cena kasneje astronomska za zdravje!
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+14
15 1
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