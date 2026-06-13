Slovenija
Ne le človekovi najboljši prijatelji, so tudi odlični terapevti
Rehabilitacije po težkih boleznih ali poškodbah so običajno izjemno dolge in naporne. A naj se sliši še tako nenavadno, nekatere so lahko tudi nekoliko bolj prijetne. Pacientom v Soči pomagajo prav posebni terapevti – psi, ki s svojo prisotnostjo zelo dobro vplivajo na počutje ljudi in so odlični motivatorji. Z izvedbo in zadrževanjem osnovnih položajev pa pomagajo pri urjenju motoričnih spretnosti in spomina ter pri pridobivanju na vzdržljivosti in moči.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.