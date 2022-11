85 zaznanih kršitev dnevno. Ne le zaradi telefoniranja, vse več je tipkanja sporočil in celo brskanja po spletu. Med kršitelji narašča tudi število voznikov elektronskih skirojev. To so glavne ugotovitve preventivne akcije Varno brez telefona v prometu, ki jo Agencija za varnost prometa in Policija izvajata ta teden. Eni od ljubljanskih patrulj se je pridružila tudi naša ekipa.

