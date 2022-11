Ne le dan žalosti, tudi dan obujanja lepih spominov

Prvi november, dan spomina na mrtve, je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Družine se skupaj odpravijo po grobovih in se pokojnim sorodnikom v intimnem krogu ponovno poklonijo. Ta dan pa za veliko ljudi ni dan žalosti, temveč družinski dan in dan obujanja lepih spominov. Potem ko so številni izkoristili lep sončen dan, so grobove obiskali popoldan. A vseeno je bilo ob grobovih manj ljudi, kot v časih pred korono, to pa se je poznalo tudi prodajalcem cvetja in sveč, ki niso bili preveč zadovoljni s prometom. A svoje je dodala tudi kriza, pravijo. Sicer pa so za promet okoli večjih pokopališč skrbele okrepljene ekipe policistov in redarjev, v Ljubljani pa so bila parkirišča v okolici Žal in mestni avtobusi brezplačni.

