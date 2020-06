Ne le delavci, tudi mejni policisti ne vedo natančno, kdo mora v karanteno in kdo ne

Številni delavci migranti, vsak s svojo zgodbo, so se v zadnjih dneh obrnili na medije. Vsi podobno - na slovenskih mejnih prehodih vlada precejšnja zmeda. Da se na nekaterih karantena odreja, na drugih pa ne.

Da so ista pravila čez dan različno tolmačili, dokazuje tudi telefonski pogovor enega od delavcev z našim mejnim policistom. Najprej so jim karanteno odredili, nato pa so mu rekli, naj papirje vrže v koš.

Tudi Goran Lukič, ki v Delavski svetovalnici pomaga tem ljudem, ugotavlja podobno - nekaterim so odredili karanteno, drugim pa ne.

Po informacije jih pošiljajo na različne naslove - na policijo, notranje ministrstvo, pa ministrstvo za zdravje ali pa nacionalni inštitut za javno zdravje. "Na koncu pa nihče ne ve, kdo to piše. In kako naj zdaj navaden prebivalec, ki hoče samo normalno priti v državo delati naprej, ker je dobil odločbo, da se mu prekine čakanje in naj se javi na delovno mesto, to vse skupaj razume? Kaj naj mu rečem, da naj počaka, dokler se medresorsko ne bodo uskladili med sabo sektorji? Pa kaj to njemu pomeni?!," pravi Lukič.

Odlok sicer predpisuje, da dnevni in tedenski migranti spadajo pod tako imenovane izjeme. Teh je šestnajst. Če se med izjemami ne najdete, tudi če ste na primer občasni delovni migranti, pa morate po odloku v karanteno.

Na notranjem ministrstvu sicer danes pojasnjujejo: Bosna in Hercegovina ni varna država, zato svetujejo previdnost. Ne le da je ni na zelenem seznamu, kjer ni več omejitev, celo obratno, kmalu bi lahko pristala na rdečem z obvezno karanteno za vse. Tudi Slovence. "Treba je spremljati tudi razmere pri njih. Predvidevam, da ljudje, ki imajo tam sorodnike, ki se tja vračajo, da spremljajo, kaj tam je in če obstaja tveganje, da bi se lahko uvrstili na seznam, naj se za potovanje ne odločijo... Oziroma - spremljati bomo morali vsi. Težko je danes generalno vnaprej za par dni napovedati,"pravi Lado Bradač, v. d. generalnega direktorja, direktorata za policijo in druge varnostne naloge.

Ker se, še dodaja Bradač, razmere spreminjajo prehitro. Nova žarišča, kot je zdaj v Severni Makedoniji, pa je žal nemogoče napovedati.