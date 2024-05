Ne le ljubezen, tudi turizem gre skozi želodec

Navdušeni nad odzivom so se v sodelovanju z županom in že sodelujočimi gostinci odločili, da kulinarično doživetje letos razširijo in k sodelovanju povabijo tudi ostale občine. "Letos imamo tako 17 sodelujočih gostincev, pridružile pa so se nam kar štiri okoliške občine – Naklo, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem in Tržič," je zadovoljen.

Z željo po predstavitvi odlične kranjske kulinarike in lokalnih gostincev širši javnosti so lani prvič zasnovali festival Okusi kranjskih miz. "Premiera je bila narejena zelo na hitro, sodelovalo je šest gostiln iz Kranja, ki jih je obiskalo okoli 700 gostov, kar je bil nadpovprečni rezultat in jasen signal, da moramo s projektom nadaljevati," pojasni.

Na drugih Okusih kranjskih miz so jedilnike pripravili: Bistro Sonet, Dom na Joštu, Firbc okn, Gostilna Krištof, Gostilna Lakner, Gostilna pod Krvavcem, Gostilna pri Bajdu, Gostilna pr' Bizjaku, Gostilna pr' Matičku, Gostilna Rekar, Hiša Aleš, Hiša Rozka, Karavla 297, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc, Restavracija Elegans hotela Brdo, Restavracija in kavarna Brioni ter Restavracija Tabor.

Projekt tudi spodbuja gostince, da se medsebojno dogovarjajo o tem, da uporabijo čim več lokalnih dobrot, s tem pa krepijo lokalno pridelavo in predelavo. "Če pogledamo iz prizme turista – ko nekdo pride na neko destinacijo, ga zanimajo lokalne dobrote, avtentičnost je vedno najbolj pomembna. In doživetje na neki destinaciji je še toliko boljše, če je še na mizi nekaj zanimivega."

"Namen kulinaričnega dogodka je predstaviti čim več kvalitetnih, lokalnih jedi, pa tudi pridelovalce in predelovalce v našem okolju. Zato je na vseh jedilnikih seznam, ki gostom pove, od kod sestavine prihajajo. Gre za pomembno promocijo lokalnih pridelovalcev in vseh gostiln v tem okolju. Verjamem, da se z njimi lahko bahamo širše, ne samo na Gorenjskem in v Sloveniji, saj vse te gostilne lepo dopolnjujejo našo turistično in kulturno ponudbo," še doda Malovrh.

Teh 17 gostiln med 10. in 26. majem svojim gostom po enotni ceni 29 evrov ponuja jedilnike, prežete s sezonskimi okusi in polne lokalnih sestavin. Vsak gostinec se je lahko sam odločil, kaj bo dal na mize, so pa jedilnike zasnovali z mislijo na to, da gostom predstavijo sestavine, ki jih pridelujejo lokalni dobavitelji, s katerimi tesno sodelujejo.

Dimitrij Piciga, vodja prodajne službe JGZ Brdo, in Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

Od slovenskih gob do masovnika in mladega krompirja, ki to ni

Med tistimi, ki so se letos premierno pridružili dnevom lokalne kulinarike, je restavracija hotela Elegans na Brdu pri Kranju. Dimitrij Piciga, vodja prodajne službe JGZ Brdo, kot enega glavnih razlogov za sodelovanje navede pomembnost trajnostne ponudbe za današnjega gosta, pri čemer je glavni moto "kilometer nič", torej lokalno. "Naša želja je, da bi v naše najvišje protokolarne storitve vgradili čim več lokalnosti. Da to lahko storimo, je sodelovanje z lokalno okolico in izmenjava mnenj s partnerji v širši destinaciji nujno."

Zelo dobre izkušnje s festivalom Okusi kranjskih miz imajo v gostilni Rekar, kjer so se lani kot prvi pridružili projektu in ga zaradi izjemno pozitivnega odziva gostov z veseljem nadaljujejo. "Nota naše hiše je dobra, domača, kvalitetna hrana, ki jo gostom ponujamo že več kot tri generacije. Letos smo sestavili trihodni meni, cilj našega jedilnika pa je gostom ponuditi čim več surovin lokalnih dobaviteljev, od gob, do mesa, lokalne zelenjave in mlečnih izdelkov," pove Nejc Rekar.

Posebno sladko presenečenje so pripravili v restavraciji in kavarni Brioni – na meniju boste med sladicami zagledali mladi krompir, ki pa to sploh ni! "Sladico smo naredili kot mlad krompirček, ki zgleda kot pravi, tudi zakopan je v zemljo, postrežemo ga v gajbici in ga izkopljemo pred gostom. Vendar se potem izkaže, da je narejen iz čokolade in sadja, tako da s tem poskrbimo še za malo humorja in večer končamo na zabaven način," opiše Tomaž Polenec. Restavracija z nekaterimi lokalnimi dobavitelji sodeluje že 20 let, v zadnjem času pa vse več. "Vedno več je ponudnikov, vse boljšo ponudbo imajo, urejajo tudi dostave, kar nam pride zelo prav," našteje.

Mrtva sezona, ki jo občutijo vsi gostinci, ima še večji učinek na hribe, razloge za pridružitev projektu pojasni Matej Fajdiga iz hiše Rozka na Krvavcu. Privabiti ljudi na 1500 nadmorskih metrov višine je zagotovo poseben izziv, kot bo tudi ta nova izkušnja. In kakšno doživetje so pripravili za svoje goste? "Ponujamo jim lokalno hrano, ki jo tudi sicer uporabljamo ves čas, saj so za nas trgovine predaleč. Na meniju imamo določene stvari, ki jih gostje drugje ne morejo dobiti, na primer masovnik, za katerega marsikateri Slovenec ne ve, kaj je. Vabimo jih, da poskusijo še kaj drugega, ne samo joto in pasulj," se smeji.