Ne le okusi, tudi imena sladoledov vedno bolj nenavadna

V poletni vročini prija osvežitev, zato je kralj sladic v tem času zagotovo sladoled. Statistični podatki kažejo, da si povprečen Slovenec doma privošči skoraj štiri litre sladoleda letno. Ker tretjo nedeljo v juliju obeležujemo svetovni dan sladoleda, smo zbrali nekaj podatkov o tej priljubljeni pregrehi. Poleg tega smo se pogovarjali s kuharskim mojstrom Lukom Jezerškom, ki je med drugim namignil, kako naj kar sami doma pripravimo okusen sladoled.

Da je sladoled sladica poletja, se je strinjal kuharski mojster Luka Jezeršek, ki je tudi eden izmed sodnikov kuharskega šova MasterChef Slovenija. "Hahaha, ravno ko sem začel pisati odgovore za vaš portal, je mimo prišel brat, ki je po hiši delil sladolede," se je nasmejal, nam poslal fotografijo in dodal, da na vseh njihovih gostinskih lokacijah v poletnem času gostje radi izberejo za sladico ravno sladoled.

icon-expand Med pisanjem odgovorov za naš portal se je chef Luka Jezeršek sladkal s sladoledom. FOTO: Luka Jezeršek

Tako kot vsa kulinarika se tudi sladoledni trendi spreminjajo skozi čas. Če so bili včasih poznani osnovni čokolada, vanilija in jagoda, so danes na voljo vsemogoči 'moderni' in eksotični okusi. Iz slaščičarskih vitrin vabijo denimo temna čokolada z malinami, cheesecake z borovnicami, bazilika, sivka, kumarica, grški jogurt s sadjem, arašidi, kokos z ananasom, mango, razne čokoladne različice, ki posnemajo okuse pralinejev, in sladoled, ki obljublja 100-odstotni sadni delež. Kako na ta sladoledni obrat gleda naš sogovornik, ali klasični sladoledi sploh še pritegnejo? "V zadnjem letih opažam, da je sladoled prišel na isto pot kot poprej vina, piva, kruh z drožmi, pice, siri, govedina (burger, steak ... ). Kaj mislim s tem? Na trgu je ogromno novih proizvajalcev, mladih, ki imajo odlične ideje. Proizvodnja sladoleda je postala butična, okusi so vedno bolj nenavadni, velikokrat se ne uporablja samo kot sladica, temveč tudi v glavnih jedeh in tako naprej," je pojasnil. Kljub tem sladolednim spremembam pa bo klasika vedno prisotna, saj je najvarnejša izbira, je ocenil chef Jezeršek. Spremembe smernic v gostinskih ali slaščičarskih vodah pa so stalnica, ker kulinarične mojstre pri eksperimentiranju z okusi in kombinacijami žene radovednost. "Tako kot vsak razvoj, v smislu: kako daleč lahko grem, da bo ljudem še vedno všeč. Seveda je pri lansiranju tovrstnih 'ekstravagantnih' okusov pomembna zgodba, saj je to tisto, kar želimo na nek način z eksperimentiranjem pokazati – da smo edinstveni," je razložil.

icon-expand FOTO: Matic Kremžar icon-chevron-left icon-chevron-right

'Otroci so zelo neklasični, privlačijo jih pisane barve, imena sladoledov' Če smo pomislili, da so otroci bolj naklonjeni običajnim okusom sladoleda, pa ni tako, je bil prepričan Jezeršek: "Otroci so zelo neklasični, privlačijo jih pisane barve, imena sladoledov. Pri mojih otrocih sicer to ne drži čisto, saj so kar klasični: Urhu je všeč limona, Sofiji jagoda oziroma sadni okusi, Japec prisega na čim bolj barvito."

Sogovornik je ob tem opazil, da so v preteklosti, ko izbira sladoledov še ni bila tako raznolika, lokalni slaščičarji med seboj tekmovali z imeni sladoledov. "Tisto, kar je bilo včasih modro nebo ali Smrkci, je na primer danes Facebook, najdemo pa tudi YouTube, Snapchat, Instagram. Seveda potem vsi otroci planejo po tem. Če ni dober, mora pa ati do konca pojesti," se je pošalil sogovornik.

icon-expand Klasični okusi sladoledov ostajajo popularni, saj so izbira, s katero ne moremo zgrešiti. FOTO: Shutterstock

Domače sadne lučke je enostavno pripraviti Za konec smo chefa Luko Jezerška vprašali, ali lahko predlaga, kako si lahko doma pripravimo okusen domač sladoled, ne da bi zato potrebovali sladoledni aparat. "Ne boste verjeli, ampak za ta odgovor sem se posvetoval z ženo, ki v domači kuhinji običajno, ko me ni doma, z otroki dela sadne lučke. Te imajo otroci veliko raje kot kupljene. Pri odgovoru je bila hitra. Rekla je, da so sladolede doma začeli delati, ko otroci zjutraj niso popili vsega smoothija, ki jim ga redno pripravlja, preden gredo v vrtec ali šolo. Pa je potem dala tisti 'ostanek' v plastični modelček in ga zamrznila," je pojasnil kuharski mojster, kako je zaživela zgodba ženinega sladoleda v domači kuhinji.

icon-expand FOTO: Luka Jezeršek icon-chevron-left icon-chevron-right

Ko je nastopilo poletje, se je 'proizvodnja' še malo povečala, je nadaljeval Jezeršek. "Ta sladoled je torej sadni, običajno je znotraj skoraj vedno banana v kombinacijami s sezonskim sadjem in, na Urhovo željo, nujno limono. V začetku poletja so bile to jagode, zadnji izdelek pa ima notri borovnice z vrta mojega brata," je podal ideje, kako lahko uporabimo sadje.

Praznovanje svetovnega dne sladoleda izhaja iz ZDA, kjer so v kongresu leta 1984 razglasili julij tistega leta za nacionalni mesec sladoleda, 15. julij pa za nacionalni dan sladoleda. Čeprav je resolucija omenjala le mesec in dan specifičnega leta, se je praznovanje obdržalo vse do danes. V svetu se ta dan vsako leto obeležuje tretjo nedeljo v juliju. —STA

Slovenci pojemo doma skoraj štiri litre sladoleda na leto Da gre ledena sladica ljudem v slast, potrjujejo tudi statistične številke. Povprečen prebivalec Slovenije si je po zadnjih razpoložljivih podatkih doma privoščil 3,9 litra sladoleda letno. Za liter sladoleda smo v Sloveniji povprečno odšteli 3,73 evra, cena porcije sladoleda s smetano pa je bila 5,1 evra, je podatke navedel Statistični urad RS (Surs). Največ sladoleda v EU proizvedla Nemčija Članice EU so leta 2020 proizvedle tri milijarde litrov te ledene sladice. Največja proizvajalka je bila Nemčija z 21,5-odstotnim deležem, sledila je Italija, ki je izdelala 17,1 odstotka vsega evropskega sladoleda, kažejo podatki Sursa.

icon-expand Slaščičarji danes ponujajo tudi sladolede, ki so zaradi visokega deleža sadja in manj sladkorja bolj zdrava izbira. FOTO: Shutterstock