Ne le vipavskih, tudi briških češenj se letos ne bomo najedli

"Izpad zgodnjih sort, kateremu so botrovale lanska suša, letošnja pozeba, pa tudi izjemno neugodno vreme v spomladanskih mesecih, je približno 50-odstoten. Prve sorte so popokane zaradi dežja, veliko škodo je povzročila tudi burja, češnje so zaradi nje obtolčene. Sicer pa je škoda in izpad odvisen od mikrolokacije v Brdih," je povedal predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina.

Prav izpad pridelka je bil razlog za odpoved tradicionalnih mini praznikov češenj na avstrijskem Koroškem, kamor Brici odpeljejo in prodajo skupaj tudi do 1,5 tone češenj. Cene za kilogram sladkih sadežev se bodo letos gibale med šestimi in osmimi evri, odvisno od pridelovalcev, ki jih bodo lahko ponudili na trgu, je povedal pridelovalec češenj Aleksij Mavrič.

Velik izpad letošnjega pridelka češenj je tudi v Vipavski dolini. Kot je povedal eden največjih pridelovalcev češenj Bogdan Slokar iz Lokavca pri Ajdovščini, je prvih češenj letos za okrog 80 odstotkov manj. Kasnejše sorte so se ob zadnjih sončnih dneh nekoliko regenerirale, še vedno pa pričakuje za okoli polovico manj pridelka.