Ne le znanje, v šoli sta dobili prijateljico za vse življenje

Pred 50 leti sta šolski prag osnovne šole Poljane prestopili tudi Slavojka Semolič , zdaj Akrapovič in Jelka Podgoršek ."Takrat sva se spoznali, prav na prvi šolski dan," sta povedali. Točno ob 12. uri sta namreč skupaj obiskali svojo staro osnovno šolo, saj sta želeli na tak način obeležiti 50 let vstopa v šolo in skupnega prijateljstva.

Da sta se dekleti, zdaj že gospe, spoznali in postali pravi prijateljici, je bila usoda, bi lahko rekli. Jelka je namreč v prvem razredu sedela zraven deklice, s katero sta se poznali že od malih nog in sta bili pravi prijateljici. A tisto poletje pred vstopom v drugi razred je Jelka prijateljico, ki je imela lepe dolge lase, ostrigla na balin. To seveda njenim staršem ni bilo všeč, zato so zahtevali, da hčerko premestijo v drug razred, stran od Jelke. Prav tistega septembra pa je v drugi razred vstopila Slavojka, ki je prvi razred obiskovala drugje, saj se je s starši začasno preselila, v drugem razredu pa se je nato vrnila v Ljubljano. In takrat sta se našli, obe nezadovoljni, Slavojka, ker je izgubila svoje okolje, Jelka, ker je izgubila svojo prijateljico, sta pojasnili.

Niti prijateljstva so se stkale in po osnovi šoli sta šolanje skupaj nadaljevali na Gimnaziji Poljane. Ne le v šoli, prijateljstvo se je pletlo skozi celo življenje, je povedala Slavojka, saj sta živeli tudi v istem okolju, imeli pa sta tudi skupne prijatelje. Tudi ko sta odšli študirat, Jelka pravo, Slavojka pa arhitekturo, sta ohranili prijateljstvo. To se je obdržalo še danes in bo, tako zatrjujeta obe, trajalo do konca.

Polni spominov sta Slavojka in Jelka, s torto v rokah, vstopili v 'njuno' osnovno šolo in potrkali na vrata zbornice, kjer ju je sprejel ravnatelj OŠ Poljane Žarko Tomšič. Ravnatelj o obisku ni bil obveščen, je pa povedal, da je bilo presenečenje izredno lepo. Torto, ki sta mu jo izročili, bo razdelil med učitelje. Ni pa redko, da se nekdanji učenci spomnijo na svoja šolska leta. Kot je povedal, je pred časom neka generacija praznovala 30 let zaključka osnovne šole in se odločila, da bi praznovala na šoli. "Dali smo jim prostor in v petek zvečer so imeli žur. Z našo kuharico so se dogovorili, da jim je pripravila hrano, tako, kot jo dobiš v šoli na pult. In imeli so se super. Jaz pa sem jim razkazal šolo, da so obujali spomine," je še povedal.