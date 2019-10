'Ne more se vsak dan dogajati, da delamo nadure'

Po tem ko so zaposleni na upravni enoti Ljubljana zaradi neupoštevanja delovnega časa napovedali stavko, so za skupno mizo sedli še z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom in novim načelnikom Bojanom Babičem. Sestanek je prinesel dogovor, da bodo vpleteni do konca tedna oblikovali poseben protokol o omejevanju dnevnega števila strank. Če tega do petka ne bodo uresničili, možnost stavke še vedno obstaja.

Po ponedeljkovem in torkovem srečanju so se predstavniki sindikata zaposlenih na Upravni enoti Ljubljana in novi načelnik ljubljanske upravne enote Bojan Babič danes sestali še z ministrom za javno upravoRudijem Medvedom. "Prišli smo do dobrega dogovora, kar bomo spravili na papir in podpisali do konca tega tedna in tako bodo jasno definirane obveznosti vseh deležnikov, tako načelnika upravne enote, zaposlenih, sindikata in tudi ministrstva, z namenom, da teh 'latentnih' problemov ne bo več," je po sestanku poudaril pristojni minister. Za umiritev zadev so našli kratkoročne organizacijske rešitve, ki jih bodo uvedli v najkrajšem možnem času, v teku pa naj bi bile tudi dolgoročne rešitve. Po besedah ministra nekateri ukrepi, ki so se jih dogovorili, niso novi, "upravna enota bi jih že morala izvajati, vendar je pri tem šepala implementacija dogovorjenega".

Srečanje z ministrom za javno upravo je obrodilo sadove. FOTO: POP TV

Stanković: Izkušnje nas učijo, da ne smemo verjeti vsaki besedi Da je današnji pogovor pogovor potekal konstruktivno, je potrdil tudi predsednik Sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković. Kot je povedal, je trenutno napočil čas, da danes slišane spodbudne besede odgovorni končno prelijejo tudi v prakso."Konstruktivno smo se pogovarjali že lani, pa na koncu iz tega ni bilo nič. Izkušnje nas učijo, da ne smemo verjeti vsaki besedi, ampak moramo počakati na dejanja." Kot je razložil Stanković, so danes govorili o možnih rešitvah z različnih časovnih vidikov. "Nas najbolj zanima kratkoročni vidik, rešitev, ki jo lahko uporabimo takoj. Govorili smo o omejitvi dostopa do listkov, s katerimi stranke dostopajo do okencev. Dogovorili smo se, da se do petka sestavi natančen protokol." Ta bo v primeru potrebe določal način omejevanja dnevnega števila strank glede na trenutne kadrovske in prostorske zmogljivosti upravne enote. Beseda pa je tekla tudi o bolj dolgoročnih ukrepih, ki zadevajo spremembe v organizaciji dela, predvsem na področju sprejemanja strank. "Nov načelnik naj bi poskrbel, da bi se te spremembe uvedle, poskušal naj bi na ’mehak način’ prerazporejati stranke po posameznih dnevih." Še bolj dolgoročen ukrep pa je tudi zagotovitev novih prostorov z dodatnimi okenci, kar posledično pomeni tudi prepotrebne nove zaposlitve. Navkljub optimizmu, ki je bil prisoten na obeh straneh, pa stavka še vedno ni povsem izključena. Ta bo dokončno preklicana, ko bosta obe strani potrdili vsebino protokola. Tako minister kot predsednik sindikata Stanković sta napovedala, da bodo to skušali urediti do petka.

Zaposleni na upravni enoti Ljubljana poudarjajo: 'Ne more se vsak dan dogajati, da delamo ne vem koliko nadur.' FOTO: Damjan Žibert

'Pri nas nadurno delo ni izjema, kot izhaja iz zakona o delovnih razmerij' Kot je znano, so se zaposleni na upravni enoti Tobačna v Ljubljani stavko napovedali zaradi neupoštevanja delovnega časa. Njihova glavna stavkovna zahteva je, da bi jim odgovorni zagotovili razmere, da bodo lahko delo na okencih zaključili ob koncu uradnih ur oz. do konca premakljivega delovnega časa, torej pol ure po koncu uradnih ur. Zaposleni so namreč dnevno primorani zaradi vsakodnevnega navala strank ostajati v službi globoko po koncu uradnih ur. Ker vseh strank do konca uradnih ur ne morejo 'poservisirati', se popoldanska izmena okenskih uradnikov podaljša vsaj za uro in pol, pogosto pa tudi dlje. "Ne more se vsak dan dogajati, da delaš ne vem koliko nadur po koncu uradnih ur. Verjemite, da ne bi rekli ničesar, če bi to trajalo mesec dni. Pri nas pa se nadurno delo dogaja vsak dan, ni neka izjema, ki bi morala biti, kot izhaja iz zakona o delovnih razmerjih. Tukaj v bistvu manjka ustrezna organizacija z dodatnimi novimi prostori in zaposlenimi, da bi lahko obdelali vso to maso ljudi in da bi po drugi strani vedeli, kdaj je konec našega delovnega časa. Tako pa lahko teoretično delamo tudi do polnoči, enih zjutraj, če so stranke. Ni torej omejitev na drugi strani," je povedal Stanković. Kot je še poudaril, se zavedajo, da so na eni strani interesi strank, torej uporabnikov storitev javne uprave, na drugi strani pa vendarle obstaja tudi delovno-pravna zakonodaja."Mi izhajamo iz tega, da ti interesi ne morejo biti zadovoljeni na račun zaposlenih. Menimo, da stanje, kakršno je sedaj, krši naše pravice iz delovne zakonodaje. Kot je povedal načelnik, je treba poiskati ravnovesje med interesi strank in pravice zaposlenih. Če se uspe tukaj najti nek skupni imenovalec, smo zmagali."

Sindikat delavcev upravne enote Ljubljana bo po današnjem srečanju z ministrom Rudijem Medvedom zaposlenim predstavil predlog, da za ponedeljek sklicano stavko zamrznejo, če bo do takrat sprejet protokol o omejevanju dnevnega števila strank glede na kadrovsko in prostorsko zmogljivost upravne enote. FOTO: Damjan Žibert

V sindikatu na nevzdržne razmere opozarjajo že vrsto let, a v tem času očitnih premikov ni bilo."Kdaj točno se je ta praksa vzpostavila, ne vem. Mi na to opozarjamo že leta, ne vem, koliko načelnikov in ministrov se je v tem času že zamenjalo. Vedno so nam odgovarjali, da politika kot ne bo pristala na to, da se na upravni enoti Ljubljani, ki je največja in najbolj izpostavljena upravna enota v državi, zaprejo vrata ob koncu uradnih ur, kot je to na drugih upravnih enotah nekaj povsem običajnega," pove sogovornik.

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti so zaradi obremenjenosti stavkali že novembra lani, zaradi stavke pa je odstopil tudi takratni načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar. Upravno enoto je začasno vodil Bojan Bunc, v ponedeljek pa je mesto načelnika prevzel Bojan Babič. Ta je danes povedal, da razume, da želijo zaposleni le normalne delovne razmere. Sam rešitve za težave vidi v boljši organizaciji dela oz. prerazporeditvi dela ter odgovornosti tako vodij kot tudi zaposlenih. "Vsi ti ukrepi so že bili nastavljeni, le izvajani niso bili dobro. Gre za prostorske ukrepe, kadrovske ukrepe, ki se nanašajo na organizacijo delo kot tudi za ’mehke ukrepe’, kot je denimo informiranje strank, ki v praksi niso bili dobro implementirani. Upam, da bomo v sodelovanju s sindikati te ukrepe uspešno implementirali in nato vzpostavili tudi dolgoročne ukrepe," je poudaril Babič in dodal, da se pri tem uradne ure za stranke naj ne bi spremenile. Kot je še pojasnil, se uredba o uradnih urah ne bo spreminjala, bodo pa sprejeti ukrepi o prerazporeditvi dela, da bi tisti, ki delajo popoldne, lahko prišli kasneje v službo in nato v rednem delovnem času obravnavali zadnje stranke. To morajo še uskladiti s sindikatom.