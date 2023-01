Predsednik vlade Robert Golob je za letošnje leto napovedal, da bo leto 2023 leto reform. "Ne morem obljubiti, da bodo vse reforme uspele, zagotovo pa se jih bomo lotili," je dodal.

In to ne le v zdravstvu, koalicija namerava zagristi še v stanovanjsko politiko, šolstvo, pravosodje, pokojninski in davčni sistem. Ob tem minister za finance po zadnji strnitvi vrst nekaterih organizacij z opozicijo, ki je vložila ustavno presojo zakona o dohodnini, pred napovedano širšo razpravo o davčni politiki priznava, da ga je tega na nek način tudi strah. "Za nekatere pogajanja ali pa dogovori ne pomenijo, da prideš do kompromisa, ampak se pogajajo v kontekstu out-out," je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič.