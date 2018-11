'Ne moremo delati čudežev, bomo pa poskušali pohiteti'

Zaradi kritik občanov Kranja, da dela na mostu čez Savski otok, ki ga obnavljajo, potekajo prepočasi in je na njem dnevno le peščica delavcev , so se ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek , namestnica direktorja DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) Ljiljana Herga in župan Boštjan Trilar sestali z izvajalcem in nadzornikom del. "Naredili smo temeljit sestanek in dobili bolj natančen vpogled v to, kaj se je dogajalo v tem mesecu in pol," je povedala. Po sestanku so si ogledali tudi stanje mostu, ki jim ga je predstavil Ivo Jereb , nadzornik del oz. predstavnik projektanta Zil inženiring.

Kot je pojasnil, delajovsak dan,v skladu s pravili stroke, nikogar ni, ki bi "zabušaval". A gre za sanacijo in ne gradnjo novega mostu, kar zahteva svoj čas in določeno sosledje faz. "Morali smo razbremeniti celo ploščo, odstraniti asfalt, da smo prišli do zgornje cone armature, izkazalo se je tudi, da zgornji zaščitni beton ni bil v zadostni debelini. Zgornja ravnina plošče torej ni ravna, kot če bi delali nov most, zato delamo filigramsko, polje po polje. To delata po dva delavca spredaj in dva zadaj, ne gre tako, da bi bilo na mostu 50 ljudi in vrtalo. Vprašali so nas tudi, ali morda ne bi bilo bolje zgraditi kar novega mostu. Ne, saj bi ta stal pet milijonov evrov in gradili bi ga dve leti," je pojasnil. Vrednost investicije je sicer ocenjena na milijon evrov.

Apel in prošnja vsem mojim Kranjčanom in Kranjčankam, da razumejo - če želimo imeti obnovljene in bolj varne ceste, bo tudi v nadaljevanju nekaj težav v prometu, ampak to zato, da se bomo kasneje vozili po lepših in bolj varnih cestah.

Uraden rok za končanje del je 20. marec 2019,a po dogovoru z ministrico bodo v naslednjih 14 dneh naredili podroben terminski plan in zadeve poskusili še pospešiti. "Roko na srce, vedno se da še kje kaj skrčiti. Ne moremo delati čudežev, bomo pa poskusili zadevo stisniti, kar se da," je obljubil in ljudi pozval k strpnosti.

V mesecu in pol so po njegovih besedah zgradili oba krajna opornika smer Jesenice in smer Ljubljana, odstranili so star o diletacijo in naročili novo . "Vedeti morate, da je vsaka zadeva, ki jo pripeljejo, naročena, ker se je v Sloveniji ne dobi, in je treba čakati dobavni rok," je še dejal.

Na vprašanje, kaj odgovarja trgovcem in gostincem, ki so se zaradi zapore ceste znašli v hudi stiski , je Bratuškova odgovorila, da ji je žal, da o zapori niso bili pravočasno obveščeni. "To je bila napaka, narejena na strani DRSI. Je pa dejstvo, da dostop do teh objektov je omogočen in torej ni pravne podlage, da bi jim ministrstvo lahko kakorkoli pomagalo. Največ, kar mi lahko naredimo, je, da pogledamo, kaj in kako, če sploh lahko skrajšamo čas gradnje, da bodo te trgovine spet normalno dostopne čim več ljudem. Jaz osebno pa lahko povem, ker sem tukaj doma, da še vedno hodim v ta nakupovalni center," je povedala.

Bratuškova je znova poudarila, da je varnost ljudi na prvem mestu in občane prosila za razumevanje."Naša skupna zaveza je, da bomo delali najhitreje, kar se da, da to cesto Kranjčanom in Kranjčankam damo čim prej v uporabo. To je cesta, po kateri se tudi sama vozim v službo, tako da lahko verjamete, da je moja velika osebna želj a, ne zaradi mene, temveč zaradi ljudi, da jo čim prej spravimo v življenje."

Trilar: Velika hvala policistom in mestnim redarjem

Vloga občine je, da DRSI in ministrstvo vsak dan obvešča o tem, kako dela potekajo, in zbirajo mnenja občanov, pa je povedal Trilar. "Vesel sem, da sta tako DRSI kot ministrstvo zelo odzivna, takoj odreagirajo na vsako našo intervencijo ali predlog, prav lepo se zahvaljujem tudi policistom in občinskim redarjem, ki vsak dan pospešujejo promet in skrbijo za to, da zadeve tečejo bolj gladko." Tudi on je Kranjčane in Kranjčanke prosil za potrpljenje."Upam, da se bo našla rešitev, da se bo investicija lahko zaključila prej, kot je pričakovano, in da se potem lotimo še drugih pomembnih investicij v Kranju."

Glede problematike gostincev in trgovcev je Trilar dejal, da je z njo zelo dobro seznanjen."Zato tudi danes obveščam vso javnost, Kranjčane in Kranjčanke, da je trgovski center Supernova odprt, dostopen, in jih pozivam, naj ga v tem času malo bolj pogosto obiskujejo, da bomo tem trgovcem in gostincem pomagali prebroditi to obdobje. Verjamem pa, da bo, ko bodo dela končana narejeno, prišlo več ljudi."