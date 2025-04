'Ne moreš se po nesreči napiti in po nesreči hitro voziti'

Policijski inšpektor in psiholog Miha Kunstler je pred 10 leti kot soavtor zakona o varnosti cestnega prometa predlagal zamenjavo izraza prometna nesreča z izrazom trčenje ali trk, a predlog ni bil izglasovan, so pojasnili na okrogli mizi v Ljubljani. "Mislim, da je v Sloveniji napočil čas, da lahko razmišljamo o tej spremembi," je ob tem dejal predsednik zavoda in pobudnik Robert Štaba.

Izraz nesreča lahko hitro prikrije okoliščine tragedije, je poudarila direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser. Po mnenju vodje sektorja prometne policije Generalne policijske uprave Ivana Kapuna pa lahko vpliva tudi na ravnanje na cesti. "Slovenija je v zadnjem času naredila izjemen napredek na področju varnosti v cestnem prometu, a še vedno kljub napredku vidimo ljudi, ki se ne zavedajo svoje odgovornosti. Vemo pa, da se ne moreš 'po nesreči' napiti, ne moreš 'po nesreči' voziti 50 km/h preveč," je razmišljal.

Na globalni ravni se različni deležniki že nekaj časa strinjajo, da se pri prometnih dogodkih, kjer so vključeni alkohol, agresivna vožnja ali prepovedane substance, ne moremo več pogovarjati o nesreči, je izpostavil Štaba. "Odgovorni na globalni ravni so rekli, da so dogodki in okoliščine, ko ne moremo več govoriti o nesreči, kajti v naši družbi to ni več sprejemljivo. Govorimo o alkoholu, agresivni vožnji, prepovedanih drogah in substancah ter, posledično, sodnih postopkih," je dejal. Meni tudi, da je izraz diskriminatoren do žrtev in svojcev.