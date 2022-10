Ne na mojem dvorišču (angl. not in my back yard ali NIMBY) je izraz, ki opisuje nasprotnika ali skupino nasprotnikov tehnološkemu razvoju na njihovem lokalnem območju. Stanovalci nasprotujejo gradnji le zato, ker je (pre)blizu njihovih domov in bi jo sicer podprli, če bi gradili drugje.

Družbeni fenomen že več kot desetletje raziskuje angleški znanstvenik in strokovnjak za energetske tranzicije Patrick Devine-Wright. O tem je predaval tudi v poletni šoli politične ekologije v Ljubljani. Izpostavil je, da se večina energetskih podjetij velikih projektov loteva preveč tehnično in zelo malo pozornosti namenja komunikaciji z lokalnim prebivalstvom, zaradi česar številni projekti, pa čeprav dobronamerni, propadejo, še preden je položen temeljni kamen. Takšna usoda je pri nas denimo doletela tudi projekt gradnje vetrnih elektrarn Senožeška Brda.

Prav to bi lahko bila glavna ovira pri umeščanju velikih sončnih elektrarn v prostor. Pri Elesu so izpostavili 58 možnih lokacij, kamor bi namestili elektrarne v velikosti od 10 megavatov pa vse do največje, 61-megavatne naprave, ki bi stala v Slivnici pri Mariboru. Nabor so sicer močno zožali, opisali predvidene tehnične in okoljske problematike od denimo verjetnosti plazov, poplav in vse do arheoloških najdišč.