Ne nasedajte. Kartica ZZZS kot opravičilo za nenošenje mask ne obstaja

Na Facebooku se je pojavil zapis, v katerem ponujajo kartico Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), s katero naj bi zaščitili svoje zdravje pred nošenjem mask. Da, neverjetno, a resnično. "Prenesite kartico na svoj računalnik v Wordovi obliki. Spodaj je povezava. Izpolnite rubrike in si natisnite ter imejte s seboj povsod. Vašega zdravstvenega stanja niste dolžni nikomur pojasnjevati in tudi ne, zakaj je maska škodljiva za vaše zdravje. Tako namreč določa zakon, kadar je v vprašanju diagnoza pacienta," piše posameznik, ki na koncu zapisa poda svoj elektronski naslov, na katerem zbira naročila za kartico.

Sodeč po zapisu, naj bi oseba, ki ima s seboj omenjeno kartico, lahko upravičila nenošenje zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih, kjer so te obvezne. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je nošenje mask oziroma druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe obvezno v zaprtem javnem prostoru, kamor sodi tudi javni potniški promet."Nenošenja ne upravičuje omenjena kartica ZZZS,"so sporočili in dodali, da gre za lažno kartico.

Tudi na ZZZS so nam potrdili, da kartice ne poznajo ter da je ni izdelal ZZZS, njena vsebina pa je zavajajoča. "Gre za dezinformacijo oz. lažno informacijo," je pojasnil Damjan Kos. Na ZZZS so nato na svoji spletni strani objavili informacijo o lažni novi kartici ter nam sporočili, da bodo dogodek prijavili policiji, saj zadevo obravnavajo kot goljufijo, torej gre za sum storitve kaznivega dejanja.