'Ne nasedajte pri odplačevanju kredita v švicarskih frankih'

Nova Ljubljanska banka in Addiko banka sta pred dnevi predstavili novo ponudbo, ki bi po njihovih besedah socialno šibkejše razbremenila pri odplačevanju kredita, ki so ga najeli v švicarskih frankih.

"Kar ponujajo banke, je, da se ta konverzija ne zgodi po tečaju, obstoječem, ali po tečaju, ko je bil visok, ampak po tečaju 31. 12. 2014, ker po tem je bil trend izrazito neugoden za potrošnike," je pojasnil odvetnik Marko Zaman, predstavnik Združenja bank Slovenije.

A ob tem so v zrak skočili v Združenju Frank, kjer opozarjajo, da bi se z novo pogodbo lahko spremenili kreditni pogoji. "Potem bo banka skoraj zagotovo zahtevala, da se bo tudi odpovedal uveljavljanju kakršnih koli zahtevkov pred sodiščem, kar pomeni, da si bo s tem tudi zaprl pot, da doseže ničnost pogodbe, in tudi, da doseže vse te beneficije, ki potem izhajajo iz tega," pa opozarja odvetnik Robert Preininger.

Ničnost pogodbe namreč pomeni, da kreditojemalec banki odplača le znesek v velikosti vzetega kredita, kar v nekaterih primerih, ko so stranke banki do sedaj odplačale več denarja, kolikor so ga dobile s kreditom, lahko dobijo celo povrnjen presežek, a kot opozarja Preininger, z novo pogodbo se lahko spreminjajo pogoji.

"To absolutno ne drži. Malo bi bilo pravzaprav smešno, da bi banke naslavljale najšibkejše, nekaj podtaknile v pogodbo. Če je to vprašanje, absolutno ne. Mislim, mi trdimo, da to lajša njihov položaj v tem trenutku in takoj," na drugi strani pravi Zaman. A Preininger vztraja: "Moj občutek je, da zdaj želijo v javnosti ustvariti nek lažni občutek empatije do socialno šibkih, češ mi vam ponujamo neko rešitev vašega položaja."

Po mnenju Združenja Frank se banke namreč zavedajo, da bo večina tožnikov na sodišču uspešnih in da imajo banke relativno malo možnosti za uspeh. "Bi želel, da kdor koli misli, da je zadeva za banke v tem trenutku zelo neugodna. To ni res, praksa se spreminja in ni črnobela. Od primera do primera je odvisno, kakšen bo rezultat uspeha, in v bistvu ta ponudba ni targetirana na posameznike, na tiste, za katere banka misli, da imajo slabšo pozicijo. Absolutno daleč od tega," je prepričan Zaman.

Vendar pa Preininger pravi, da gre predvsem za to, da se banke zdaj zavedajo svoje šibkosti. "Šibkosti tako v odprtih pravdah kot tudi šibkosti svoje pozicije, vezanih na te ukrepe zavarovanja z začasnimi uredbami, s katerimi se zadrži izvrševanje kreditov, dokler se te pravde ne končajo," pravi.

V Združenju Frank še menijo, da bi morale banke kreditojemalce opozoriti, da obstoječe kreditne pogodbe v švicarskih frankih verjetno vsebujejo nepošten pogoj in da bi kreditojemalcem morali z izračunom prikazati, kaj bi lahko pridobili v primeru, če bi na sodišču uveljavljali ničnost pogodbe.