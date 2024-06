Ne nasedajte: prodajajo 'Ozempic' in 'Wegovy' neznanega izvora in sestavin

Prav tako nista znana distributer oziroma prodajalec zdravil, ki ju spletna stran Shujsaj.com prodaja. Navedene so tudi neustrezne navedbe o zdravilih ter neustrezna navodila o načinu jemanja. Ponudnik izdelkov na spletni strani ni naveden, subjekt, ki upravlja spletno stran, je neznan. Uporaba izdelkov, ki jih spletna stran ponuja, je tako lahko nevarna za zdravje ljudi, saj so izdelki nepreverjeni, so na JAZMP zapisali na svoji spletni strani.

Zdravili Ozempic in Wegovy vsebujeta učinkovino semaglutid in sta v zadnjem času postali zelo priljubljeni za hujšanje. V EU je Ozempic odobren za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in ima dovoljenje za promet z zdravilom v Sloveniji. Imetnik dovoljenja je družba Novo Nordisk, predpisovanje in izdaja pa je možna le na zdravniški recept. Zdravilo Wegovy medtem še nima dovoljenja za promet z zdravilom v Sloveniji.

Spletna stran Shujsaj.com ni nikakor povezana z legalno prodajo zdravil Ozempic ter Wegovy in družbo Novo Nordisk. Zdravilo Ozempic je na voljo izključno na zdravniški recept ter je pakirano v prednapolnjenih injekcijskih peresnikih, poudarjajo na JAZMP.

Ob tem na JAZMP pojasnjujejo, da je preko medmrežja v Sloveniji mogoče izdajati zgolj zdravila, ki se ne izdajajo na recept. Tudi takšno prodajo mora spremljati svetovanje, še posebej pa je treba zagotoviti varno povezavo na seznam ponudnikov izdaje zdravil preko medmrežja, kar je v pristojnosti ministrstva za zdravje. Podlaga za izdajo zdravil preko medmrežja je posebno dovoljenje, ki ga izda ministrstvo.

Potrošniki lahko na spletni strani ministrstva preverijo, ali ima ponudnik izdelkov tudi dovoljenje za prodajo zdravil preko spleta. Subjekti, ki imajo dovoljenja za prodajo zdravil preko medmrežja, so opremljeni tudi z zaščitenim logom. Njegov namen je, da potrošnikom pomaga prepoznati spletne strani, ki lahko zakonito prodajajo zdravila. Na vsaki spletni strani, ki prodaja zdravila zakonito, se mora prikazati skupni EU logotip.

Primera spletne prodaje, na katerega opozarja JAZMP, Policija ni obravnavala, so pa za časnik Dnevnik napovedali, da bodo navedbe preverili. Če bodo policisti zaznali elemente kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, bodo storili vse potrebno, da se dejanje preišče, so še pojasnili za Dnevnik.

Pred ponaredki zdravila za sladkorno bolezen je ta mesec opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kot je sporočila organizacija, je ponarejena različica videti enako kot pravo zdravilo. Vendar pa ponarejena zdravila morda ne vsebujejo prave količine aktivnih sestavin in lahko zato privedejo do nenadzorovanega sladkorja pri diabetikih. Dodaja, da ponarejena zdravila lahko vsebujejo tudi druge aktivne sestavine, ki pomenijo tveganje za zdravje.