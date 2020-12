Ne nasedajte, vinjeto boste morali kupiti

Po družbenem omrežju Facebook se širi sporočilo, v katerem naj bi Dars objavil, da bodo vsi tisti, ki so lani kupili vinjeto in lahko to dokažejo, letošnjo vinjeto, torej za leto 2021, dobili brezplačno. Številni, ki dobro vedo, da je nekaj, če je slišati predobro, gotovo neresnično, so se ob novici le dobro nasmejali, spet drugi pa so najbrž takoj začeli iskati račune in odrezke, s katerimi bi dokazali upravičenost do brezplačne vinjete.