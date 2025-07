Ne nasedajte, vlada ne izplačuje pasivnih izplačil

Na sliki, s katero vabijo h klikanju na lažni oglas, je roka, ki drži slovenski potni list, pod njo pa napis: "Vsi državljani Slovenije lahko prejmejo to izplačilo od vlade, če izpolnijo obrazec. Izvejte več."

V objavi z naslovom Čas je za kakovostno življenje piše, da lahko vsi državljani Slovenije prejmejo izplačilo od vlade, če izpolnijo obrazec in se s tem pridružijo majhnemu odstotku državljanov, ki prejemajo stabilna pasivna izplačila. Klik na povezavo pelje na spletno stran, ki posnema spletno stran enega od slovenskih medijev, v "članku" pa je polno povezav, piše vladni urad za komuniciranje. "Svetujemo, da na oglas ali njemu podobne oglase ne klikate," dodajajo.

Uporabnike družbenih omrežij pozivajo k previdnosti: "Ne zaupajte in ne delite vsebin, ki se zdijo lažne ali zavajajoče. Preden objavo delite, preverite njeno verodostojnost in se vprašajte, ali je lahko resnična. Prav tako ne nasedajte obljubam o velikanskih in lahkih zaslužkih."