Ne nepravem mestu ob nepravem času: prekrški pred policisti v Novem mestu

Novomeški policisti so obravnavali tudi 17-letnika, 15-letnika in 21-letnika iz Novega mesta, ki so se sprva peljali na enem skuterju brez čelad, pri tem pa prevozili železniško progo v Bršljinu, ravno ko je tam gorela rdeča luč in najavljala prihod vlada. Niso pa opazili, da so spregledali voznika, ki je pred prehodom čakal, da se spustijo zapornice, ta voznik pa je bil nihče drug kot policist izven delovnega mesta. Ko so že mislili, da so ušli nekaznovani, jih je doletela smola. Nekaj dni kasneje jih je ravno taisti policaj opazil v bližnjem gostinskem lokalu ter poklical svoje kolege na policijo.

Prometni policisti so na avtocesti obravnavali 53-letnega voznika kombija, ki je na avtocesti vozil vzvratno ter parkiral ob vozišču na travi. Njegov prekršek je najprej zabeležil DARS, ki so po pregledu nadzornih kamer sprva ugotovili, da kombi ni imel veljavne vinjete, nato pa so opazili še njegovo nevarno vožnjo. Policisti so ga oglobili za 300 evrov, prav toliko pa je znašala tudi globa, ker ni imel veljavne vinjete, so sporočili iz PU Novo mesto.

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so bili fantje kaznovani z globo v višini 120 evrov, ker niso nosili čelade. Zoper 17-letnika, ki je skuter vozil in prevozil prehod čez železniško progo, so uvedli postopek o prekršku. Zagrožena je tudi denarna kazen v višini 500 evrov in 5 kazenskih točk. In ker 17-letniku ni bilo všeč, da jih je policist pri prekršku opazil, se je do njega za nameček še obnašal nesramno. Zdaj mu sledi še postopek o prekršku zaradi nesramnega obnašanja do policista.

Srečanju s policistom ob neprimernem trenutku, pa se ni izognil niti 28-letni tat. V novomeški trgovini na Adrijaničevi cesti je policist v svojem prostem času povsem mirno nakupoval, ko je opazil fanta iz okolice Novega mesta, ki je iz polic pobiral artikle in jih skrival v jakno. 28-letnik je nato samozavestno smuknil mimo blagajne, seveda brez plačila a ga je hitro doletel policist. Ta mu je preprečil, da bi zapustil trgovino, povsem brez boja pa se ni pustil niti tat. Začel se je fizično upirati, policistu je celo grozil, da ga bo ustrelil a brez uspeha. Grožnje policista niso odvrnile, da ne bi 28-letnika obvladal in ga zadržal do prihoda policijske patrulje.

Ob prihodu so novomeški policisti ugotovili, da gre za starega znanca, ki ga poznajo zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, tokrat pa je skušal iz trgovine brez plačila odnesti za nekaj več kot sto evrov različnih prehrambenih artiklov.