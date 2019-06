Karl Erjavec ostaja minister

Po neuspeli interpelaciji se je na Twitterju oglasil predsednik SDS Janez Janša in zapisal, da bo"21.6.2019 zapisan v koledar kot dan, v katerem je Žan Mahnič razgalil in deklasiral Karla Erjavca,"ter dodal, da je vlada Marjana Šarca dobila novo Milojko.

V SDS so med drugim Erjavcu očitali zlorabo vojaške obveščevalne službe ter laži v primeru nočnega streljanja na Počku. Poslanec Žan Mahnič je očitke interpelacije strnil v štiri točke: odgovornost za kršitev 32. člena zakona o obrambi in prekoračitev zakonskih pooblasti zaradi zlorabe obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo ter odgovornost za kršitev 45. člena v povezavi z 98. a členom zakona o obrambi ter 38., 39. in 40. členom zakona o službi v Slovenski vojski (SV) zaradi nezakonite razrešitve poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca . Ministru so v SDS očitali tudi odgovornost za prekoračitev pristojnosti ter zavajanje, laganje poslancem in javnosti v primeru nočnega streljanja na Počku. Prav tako mu očitajo dejanja pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in institucije na področju obrambe, je na več kot 14-urni seji pojasnil Mahnič.

Minister Erjavec je očitke vztrajno zavračal in v obrazložitvi pisnega odgovora na interpelacijo dejal, da je ta nestrokovna ter absurdna, ker temelji na napačnih razlagah prepisov in neresničnih dejstvih. Ob tem je poudaril, da gre za politizacijo Slovenske vojske ter da gre v primeru visokega častnika Škerbinca za človeka, ki je tesno povezan s politiko in stranko SDS. Glede njegove razrešitve je dejal, da je temeljila na predlogu načelnice generalštaba Alenke Ermenc.

Interpelacijo so, poleg SDS, podprli v opozicijskih NSi in SNS. Na seji so leteli številni očitki, med drugim, da je obrambni minister neposredno odgovoren za slabo stanje v Slovenski vojski, pa tudi da do današnje interpelacije sploh ne bi smelo priti, saj Erjavec niti ne bi smel biti minister za obrambo, je bil oster Zmago Jelinčič.

Na drugi strani so iz koalicijskih vrst letele obtožbe o zlorabi instrumenta parlamentarnega nadzora, ter da interpelacija ni zgolj zlonameren napad na ministra Erjavca, temveč tudi nevarno načenja varnost vseh državljanov. "Interpelacija je farsa in predstava, ki vnaša ideološki razdor," je med drugim dejal Franc Juršaiz stranke DeSUS.

V stranki Levica so se medtem odločili, da ne bodo sodelovali v razpravi in glasovanju o interpelaciji, češ da ne želijo biti udeleženci boja "Natovih lakajev in hlapcev" o tem, katero orožje se bo kupovalo za Slovensko vojsko. Miha Kordišpa je na seji ocenil, da je Erjavec slab minister.