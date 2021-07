Zavod objavil nezakonit oglas: fizično delo v vročini in mrazu, včasih ponoči, tudi delo na klic

Bi se odzvali na oglas za delo, ki se večkrat zavleče v noč, ki poteka vse dni v tednu, v vročini in mrazu, pri čemer se boste o delovniku dogovarjali vsak dan sproti, včasih pa boste morali dvigovati celo 25-kilogramske vreče? Verjetno ne. Kaj pa, če bi vam ga poslali z zavoda za zaposlovanje, ker ste prijavljeni v evidenco brezposelnih, zavrnitev ponudbe pa ima lahko resne posledice?

Če niste zaposleni, samozaposleni ali upokojeni, se ne izobražujete ali nimate statusa kmeta, želite pa aktivno iskati zaposlitev, potem se boste najverjetneje prijavili v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. Če boste imeli res srečo, vam bo zavod pomagal do nove službe, ki bo vsaj približno ustrezala vašim kvalifikacijam in seveda vašim pričakovanjem. Kaj pa, če vam z zavoda pošljejo oglas za delo z naslednjim opisom del in nalog?

O delovniku se dogovarja vsak dan sproti; delo ob sobotah, nedeljah in praznikih; delo se večkrat lahko zavleče pozno v noč; delovnik poteka v zaščitni opremi; prebiranje krompirja in čebule; dvigovanje žakljev, težkih 10 kg, 25 kg; delo na kombajnu (delo na soncu, vročina poleti tudi do 30 stopinj Celzija, brez strehe, ob suši se strašno kadi); med sezono (od junija do septembra) se delo lahko pričenja tudi ob 3. uri zjutraj; v pakirnicah je pozimi okoli 0 stopinj Celzija; dvigovanje težjih gajb in jumbo vreč; upravljanje s pakirnicami; robotika; zaradi umazanije, gnilobe in nevarnih odpadkov je obvezna uporaba rokavic iz lateksa in respiratornih zaščitnih mask; obvezna uporaba kape in mrežice za lase; prepovedana uporaba telefona med delovnikom; včasih tudi delo na klic (če na primer dobimo dodatno naročilo, mora delavec v pol ure priti v službo).

Verjetno se ne bi odzvali nanj, razen če si želite sužnjelastniškega dela, ki bolj spominja na nekdanje razmere na plantažah kot pa na 21. stoletje. Referentka pregledala in potrdila objavo spornega oglasa Kako je možno, da se je takšen oglas sploh znašel med prostimi delovnimi mesti Zavoda za zaposlovanje? To vprašanje smo naslovili na kranjsko območno enoto Zavoda za zaposlovanje, saj so oni posredovali ta oglas na e-poštne naslove prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb. Pojasnila so posredovali iz glavne pisarne. "V omenjenem primeru je delodajalec navedel vse pogoje dela, ker je želel, da se vidi, kako težko je delo. Sodelavka je zato potrdila takšen razpis, ki je bil objavljen," so navedli na zavodu. Po naših poizvedovanjih so sporni oglas umaknili. "Glede na navedeno smo zadevo skrbno proučili in se strinjamo z vami, da določeno besedilo, ki se nahaja pod rubriko Opis del in nalog, ne sodi tja. Zato smo sporno delovno mesto umaknili in o tem tudi obvestili delodajalca," še pojasnjujejo.

Še vedno se dogaja, da nekateri delodajalci ne razumejo, da so nekatere njihove zahteve in pogoji za zaposlitev sporni ali celo nezakoniti.

Kot dodajajo, so delodajalcu, kranjskemu Agro rešetu, pojasnili, kaj lahko navede v opisu del in nalog, če bo v prihodnosti želel, da zavod objavi oglas za prosto delovno mesto. So pa delodajalca opozorili še na določila v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) glede delovnega časa. Delodajalec je sedaj objavil nov razpis pod številko OD 14084, dodajajo na zavodu. O tem, da se med objavami prostih delovnih mest najde tudi kakšna sporna, celo nezakonita, je lani za Cekin.si podrobneje pojasnjeval Sandi Meke, vodja za koordinacijo sodelovanja z delodajalci. Včasih namreč na zavodu spregledajo določene sporne pogoje, ki jih kandidatom določa delodajalec. V tem primeru takoj, ko napako zaznajo, umaknejo sporni oglas ali pa le del oglasa, ki je sporen. V nekaterih primerih pa javno objavo prostega delovnega mesta delodajalcu tudi odklonijo oz. zavrnejo, a to se dogaja zelo redko, saj je večina objav prostih delovnih mest delodajalcev pri Zavodu za zaposlovanje neproblematičnih in korektnih, poudarja Meke.

Zavrnitev oglasa za brezposelne ne bo imela posledic Sporni oglas je zavod posredoval na več elektronskih naslovov in številni so bili nad vsebino zgroženi, še posebej zato, ker so poleg oglasa dobili obvestilo, da morajo v 24 urah odgovoriti na poslano ponudbo za delo. Vsaka zavrnitev dela ima lahko za prijavljenega na zavodu negativne posledice, saj tvega, da ga izbrišejo iz evidence. Brezposelna oseba namreč po prijavi v evidenco in s podpisom zaposlitvenega načrta prevzame določene obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve. Te so: redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje, ustrezno odzivanje na vabila in napotnice zavoda in drugih izvajalcev ukrepov, udeležba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov, javljanje zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu (če niste prejeli vabila na naslednji svetovalni razgovor), uresničevanje vseh drugih aktivnosti, določenih v zaposlitvenem načrtu, vključevanje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti, sprejemanje ustrezne ali primerne zaposlitve in prizadevanje za pridobitev zaposlitve na razgovoru za zaposlitev, sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb najkasneje v treh dneh od nastanka spremembe, predhodni dogovor z osebnim svetovalcem o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve in, kadar predhodni dogovor ni mogoč, obveščanje zavoda o odsotnosti/opustitvi obveznosti in razlogih za to v roku osmih dni.

