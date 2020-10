Se je notranji minister Hojs glede dogodka na NPU zlagal poslancu Bakoviču?

Poslanec Predrag Bakovič, SD, je na notranjega ministra Aleša Hojsa naslovil poslansko vprašanje glede domnevnih nepravilnosti pri navideznem odkupu prepovedanih drog, ki naj bi se nanašale na kriminalista Nacionalnega preiskovalnega urada. Odgovor Policije kaže, da si je odgovor Aleš Hojs izmislil.

Predrag Bakovič se sklicuje na izjave poslanca SNS Zmaga Jelinčiča, ki je prejšnji mesec na izredni seji državnega zbora razlagal, da naj bi si uslužbenec NPU od neke osebe izposodil šest tisoč evrov za navidezni odkup prepovedane droge, denarja pa da noče vrniti. Minister Hojs je v odgovoru Bakoviču potrdil to zgodbo, medtem ko s Policije sporočajo, da to ne drži, da se ta dogodek sploh ni zgodil in da so notranje ministrstvo obvestili, da navedbe poslanca ne držijo. Zakaj je torej minister Hojs v državni zbor poslal drugačen odgovor, kot ga je dobil od Policije?

Pri preverjanju nismo ugotovili okoliščin, da je do takega dogodka sploh prišlo. Ministrstvo smo seznanili z našimi ugotovitvami, da smo pri preverjanju navedb poslanca ugotovili, da te ne držijo —Policija

"Policija v notranjevarnostnem postopku preverja navedbe poslanca. Vendar pa izpovedba neposredno oškodovanega v konkretni zadevi potrjuje resničnost dogodka, da si je torej uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada od njega izposodil denar v višini šest tisoč evrov, ki naj bi bil namenjen navideznemu odkupu prepovedane droge. Tega denarja pa mu uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada nikoli ni vrnil," piše notranji minister Aleš Hojs. Preverimo na Policiji, ali to drži. "V Policiji na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih podatkov nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je kdo izmed uslužbencev Policije storil odklonsko ravnanje. Pri preverjanju nismo ugotovili okoliščin, da je do takega dogodka sploh prišlo. Ministrstvo smo seznanili z našimi ugotovitvami, da smo pri preverjanju navedb poslanca ugotovili, da te ne držijo," pa nam je odgovoril Drago Menegalijaz Generalne policijske uprave.

Aleš Hojs

Ob tem dogodku se poraja vrsta vprašanj z nekaterimi prikritimi, drugi pa z jasnimi odgovori. Zakaj je minister zamolčal odgovor, ki ga je dobil od Policije? Zakaj ga je priredil in potrdil nekaj, kar po ugotovitvah Policije ne obstaja? Ali minister torej pozna osebo, ki (je) bo rekla, da je posodila denar preiskovalcu in ga ni dobila nazaj? Zakaj bi si kriminalist izposodil denar za navidezni odkup droge v kriminalistični preiskavi, ali ima Policija za to posebej namenjena finančna sredstva? Kdo ne govori resnice – minister ali Policija? Je torej Zmago Jelinčična izredni seji prejšnji mesec že pripravljal teren in razloge za ukinitev NPU, ki ga preiskuje? Jasno je, da so te aktivnosti vlade in Zmaga Jelinčiča usklajene in z namenom, da se na vse načine iščejo razlogi za ukinitev NPU. Največja vladna stranka NPU kritizira že vse od nastopa mandata, posebno pa od preiskav najvišjih vladnih funkcionarjev, zaradi česar izjavljajo člani stranke SDS, da je NPU treba "depolitizirati". Očitno tako, da na vodstvena mesto postavijo direktorice brez izkušenj, a s povezavami z Rokom Snežičemin Janezom Janšo. Tudi v odgovoru poslancu Bakoviču je minister Hojs spet namigoval na ukinitev NPU:"V zvezi s Policijo pa sem že večkrat opozoril, da bo v njenem delovanju treba postoriti še marsikaj. Predvsem je treba zagotoviti, da bo Policija v celoti delovala tako, da bodo lahko vsi državljani čutili, da deluje v njihovi službi, nepristransko, predvsem pa nepolitično. Tudi sam si prizadevam, da bi tako kriminalistična policija kot tudi NPU imela v družbi čim večji ugled. To pa bo doseženo le z dobrimi rezultati pri pregonu kaznivih dejanj, ne pa z neprestanim naslavljanjem, da se jim uspešno delo preprečuje z medijskimi pritiski."

Od leta 2010 do 2019 je NPU raziskal okoli 1300 sumov kaznivih dejanj in ugotovil 863 kaznivih dejanj. Storilce pa izsledil v kar 848 kaznivih dejanjih, kar predstavlja 98,26-odstotno preiskanost.

Minister Hojs: Rezultati dela kažejo, da NPU ni izpolnil pričakovanj Notranji minister Aleš Hojs pa v tem istem dopisu v državni zbor še doda: "Kar se tiče delovanja Nacionalnega preiskovalnega urada, pa rezultati dela že dlje časa kažejo na to, da urad pričakovanj vse od njegove ustanovitve do danes ni izpolnil. Namreč, večino zahtevnih primerov, kot na primer TEŠ 6, so izpeljale posamezne policijske uprave (Teš 6 npr. celjski kriminalisti) in ne Nacionalni preiskovalni urad." Na podlagi česa minister daje takšne ocene, ni jasno, je pa jasno, da ne temeljijo na dejstvih in številkah. "Ministrovih izjav ne moremo komentirati. Na vaša vprašanja pa odgovarjamo, da je NPU od leta 2010 do 2019 raziskal okoli 1300 sumov kaznivih dejanj, od katerih je ugotovil obstoj 863 kaznivih dejanj, pri katerih je izsledil (znanega) storilca v kar 848 kaznivih dejanj, kar predstavlja 98,26-odstotno preiskanost. V tem času je NPU s kazenskimi ovadbami ugotovil za okoli 1,4 milijarde evrov škode oziroma pridobitve premoženjske koristi. In dal pobude pristojnemu tožilcu, da predlaga začasno zavarovanje zahtevkov za odvzem premoženjske koristi za skupaj okoli 353 milijonov evrov. Nacionalni preiskovalni urad je kar 70 odstotkov kaznivih dejanj odkril z lastno dejavnostjo. Lahko tudi izpostavimo, da je eden temeljnih uspehov NPU ravno dejstvo, da so pristojna tožilstva s tožilskimi odločitvami praktično v vseh primerih sledila ugotovitvam NPU," je v odgovoru Policije zapisal Menegalija. Ali ima minister Hojs drugačno, vzporedno statistiko, ni znano.

NPU je od 2010 do 2019 s kazenskimi ovadbami ugotovil za okoli 1,4 milijarde evrov škode oziroma pridobitve premoženjske koristi. Ob tem pa so dali preiskovalci pobude pristojnemu tožilcu, da predlaga začasno zavarovanje zahtevkov za odzvem premoženjske koristi za okoli 353 milijonov evrov.

Minister Hojs o tem, da NPU ni sodeloval v zadevi TEŠ, Policija to zanika Minister Hojs je v odgovoru poslancu Bakoviču tudi zapisal, da so preiskavo za TEŠ 6 izpeljali celjski kriminalisti in ne Nacionalni preiskovalni urad. Tudi za ta komentar vprašamo Policijo. "Komisija za preprečevanje korupcije je leta 2010 Policiji posredovala prijavo, v kateri je bilo opredeljenih več nepravilnosti v povezavi z izgradnjo energetskega bloka. Zadeva je bila posredovana v obravnavo krajevno pristojni Policijski upravi Celje, ki je v tej zvezi pričela zbiranje prvih obvestil. Tekom nadaljnjega predkazenskega postopka je bilo ugotovljenih več sumov kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, zaradi česar so bila leta 2012 izvedena prva preiskovalna dejanja (hišne preiskave), katera so bila izvedena skupaj z NPU," pojasnjuje Menegalija. In dodaja, da je bilo dogovorjeno, da bo prvi sklop, ki se je nanašal na izgradnjo energetskega bloka, prevzela PU Celje, drugi sklop, ki se je nanašal na merilne sisteme, pa NPU. Zaradi izredno zahtevne in kompleksne preiskave, pa je leta 2013 generalni direktor Policije ustanovil celo delovno skupino za preiskavo TEŠ, v kateri je sodelovalo devet kriminalistov iz PU Celje, NPU, PU Novo mesto in Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije. Minister Hojs tako očitno spet govori na pamet, ne da bi preveril dejstva.

Posebni agent za ukinitev NPU Zmago Jelinčič Že več mesecev se vrstijo napadi na NPU, na njegovo neodvisnost, na preiskovalce, na preiskave, vrstijo se nenehni nadzori notranjega ministrstva. Zdi se, kot da iščejo dlako v jajcu, da bi našli razlog, da bi ga ukinili. 10 let so tam preiskovali leve in desne politike, ovadili več levih kot desnih, ampak ne, desnih ne bi smeli, lahko bi samo leve in bi bilo vse v redu. Tako pa so nesposobni, politični, v službi globoke države, neposlušni, posebni agentje za stranko SDS in podobno. Zdaj so v to igro vključili se poslanca Zmaga Jelinčiča, ki je prav tako v preiskavi NPU. Najprej so ga aktivirali, da je dal pobudo, da se ukine NPU, zdaj že sprašuje, ali lahko dobi dokumentacijo, ki se nanaša na Jožeta Kojca, za katerega je na Policiji posredoval državni sekretar Franc Kangler. Jelinčič zahteva vse dopise Kojca, ki jih je ta poslal Kanglerju.

Zmago Jelinčič

Kot je znano, je Kangler pisal Juriču, da mora ukrepati zoper kriminaliste NPU zaradi preiskave zoper Kojca, ki je obtožen zlorabe prostitucije in osumljen pranja denarja za 22 milijonov evrov. Zdaj bi pa Jelinčič rad imel vso dokumentacijo, s katero razpolaga MNZ v zadevi Kojc. Zanima ga tudi, kateri kriminalisti in kateri državni tožilci so bili udeleženi v zadevo Kojc. Kaj bodo poslanci počeli z dokumentacijo o policijskih preiskavah, si lahko le mislimo. Zaradi pranja denarja teče predkazenski postopek, za zlorabo prostitucije pa sojenje na koprskem sodišču. Stroka se sprašuje, ali se bodo poleg vlade zdaj še poslanci vtikali v kriminalistične preiskave? Državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler si je že prislužil ovadbo, ker je želel po domače urejati zadeve za prijatelja Kojca kar pri generalnem direktorju Policije Andreju Juriču. Stroka je jasna – nedopustno je, da bi ukinili samostojno enoto policije za preiskovanje najzahtevnejših oblik kriminala, ki se povsod po svetu krepijo. Tudi EU je pozdravila ustanovitev NPU pred 10 leti. Zaradi osebnih interesov, ker so sami v predkazenskih postopkih, bi NPU sedanja vladajoča politika kar ukinila.

Od 863 kaznivih dejanj, za katera je NPU podal kazensko ovadbo, je kar 70 odstotkov kaznivih dejanj odkril z lastno dejavnostjo oziroma 604 v številki. V ostalem delu pa prevladujejo neposredno prejete kazenske ovadbe in naznanila različnih fizičnih in pravnih oseb ter državnih organov.

Policijski sindikat poziva direktorja Policije Juriča, naj ukrepa zaradi žalitev Zaposlenih na NPU ne napadajo samo politiki, ampak jih redno kritizira tudi nekdanji sodelavec parlamentarne preiskovalne komisije Rado Pezdir. Pred kratkim je zapisal: "Ti čudoviti preiskovalci, ki v vseh teh letih niso bili sposobni preiskati glavnih kriminalnih zgodb iz bančnega podzemlja, so danes še vedno zaposleni v NPU. Sicer bi morali sedeti po zaporih s svojimi banksterskimi prijateljčki, toda življenje jim je naklonjeno in sedaj lahko mirno nadaljujejo svoje koruptivne prakse ... Kot ekonomist tako lahko vsem tem vrhunskim t. i. poštenim kriminalistom z NPU samo svetujem, da se usmerijo tja, kjer je višji proračun, in zaključijo kariero tam, kamor spadajo – v naročju kriminala." Na to se je ostro odzval Policijski sindikat Slovenije in prvega moža Policije Juriča pozval, naj ukrepa.

Rok Cvetko

"Vas kot predstojnika organa – Policije – in kot javnega uslužbenca pozivamo, da se v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti, častnega ravnanja in varovanja poklicnih interesov nemudoma odzovete in zavrnete vse neupravičene, neutemeljene in nedopustne pritiske na kriminaliste oziroma preiskovalce kriminalistične policije, vključno z NPU, in na njihovo delo," so zapisali v sindikatu in ga opozorili, da je dolžan varovati zaposlene pred šikaniranjem, grožnjami in ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njihovega dela. "Kot vam je znano, so bili določeni zaposleni v Policiji oziroma kriminalisti s strani samooklicanih pravnih strokovnjakov, med katere sodijo tudi javne osebnosti iz političnega življenja, ostro kritizirani, omaloževani in žaljivo obdolženi. S tem pa se je zaradi opravljanja nalog za delodajalca, nedopustno poseglo v njihove osebnostne pravice, pravice iz delovnega razmerja, krnjenje ugleda, časti in dobrega imena."

Andrej Jurič