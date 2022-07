'Ne obupajte nad svojimi sanjami, s trdim delom lahko dosežete cilje'

Tokrat je svojo kolesarsko zgodbo, povezano z sladkorno boleznijo, zlil v besede 33-letni Andrea Peron , eden od vodij ekipe Team Novo Nordisk. Zvezdnik prihaja iz Italije iz mesta Padova in kolesari že od svojih zgodnjih najstniških let. Z ženo sta si že ustvarila družino – imata sina. "Kot otrok sem bil zelo aktiven, veliko sem se ukvarjal s športom. Ker je bil moj oče navdušen kolesar in je bil vključen v naš lokalni kolesarski klub, me je vključil v šport," je začel pripovedovati, kako je zajadral v kolesarske vode.

Že na začetku mu je šlo dobro, predvsem pa je užival, ko se je lahko predajal kolesarski gorečnosti. V svojih mladinskih letih je na dirkah pogosto zmagoval. "To je zahteven šport, a je zame tudi zelo koristen. Zdaj je to moja služba, pa tudi strast in odličen način, da ostanem zdrav in fit," je izpostavil.

Zdravniki so mu sladkorno bolezen diagnosticirali pri 16 letih, potem ko je opazil nekaj tipičnih znakov zgodnje faze bolezni: žejo, dehidracijo, pogostejše uriniranje kot običajno in neobičajno utrujenost. Čeprav je bila ta novica za zagnanega kolesarja šok, pa ga volja in energija nista zapustili, saj sta ga družina in zdravnik močno podprla. "Zdravnik me je spodbujal, naj nadaljujem s kolesarjenjem, in me prepričeval, da me sladkorna bolezen ne bo ovirala pri doseganju mojih ciljev. Hitro sem se naučil, kako obvladovati bolezen s prehrano, pri čemer je v veliko pomoč šport. Zato lahko rečem, da je kolesarjenje pri meni odigralo pomembno vlogo pri soočanju z njo," je ocenil in dodal, da ima tudi on, tako kot vsi ostali kolesarji Team Novo Nordisk, sladkorno bolezen tipa 1.

'Ne obupajte nad svojimi sanjami, če se boste potrudili in trdo delali, lahko dosežete svoje cilje'

Sladkorna bolezen ga ne ovira pri kolesarjenju ali kakršni koli drugi dejavnosti, saj jo je sprejel in se naučil, kako jo imeti pod nadzorom. "Zame je del učinkovitega obvladovanja te bolezni dobro uravnotežena prehrana z veliko hranili in zagotavljanje, da ostanem nenehno aktiven – ne glede na to, ali treniram in tekmujem ali sem zunaj sezone. Pomembno je, da poslušate svoje telo in poskrbite, da si vzamete odmor, ko ga potrebujete," je svetoval italijanski kolesarski zvezdnik.