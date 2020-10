Nejasno komuniciranje: ne od petega – učenci od 6. razreda bodo od ponedeljka doma

Tudi po včerajšnji novinarski konferenci, na kateri je premier predstavil nove vladne ukrepe, so se v javnosti pojavila številna vprašanja in nejasnosti. Kar pa se ni zgodilo prvič. V preteklih tednih je tako na primer vladni govorec Jelko Kacin napovedoval nove vladne ukrepe, še preden so bili ti sprejeti, moti pa tudi dejstvo, da se ukrepe napoveduje in predstavlja javnosti brez podrobnosti in izjem, nemalokrat smo priča tudi nasprotujočim si informacijam.

Samo spomnimo na kaos po napovedi, da bodo zaščitne maske obvezne tudi med poukom od 7. razreda ter za vzgojiteljice v vrtcih. Šolska ministrica je naslednji dan v izjavi za medije dejala, da bodo maske obvezne, če v razredu ne bo mogoče zagotoviti metra in pol varnostne razdalje. V večernih urah je nato prišel vladni odlok, v katerem so bile maske obvezne za učence od 7. razreda, če ne bi bilo mogoče zagotoviti varnostne razdalje metra in pol. Ne pa tudi za vzgojiteljice v vrtcih, prav tako maske niso bile obvezne za učitelje do 6. razreda ob varnostni razdalji dveh metrov. Pa tudi ta odlok se ni obdržal prav dolgo.

Številni starši, učitelji in učenci pa zmajujejo z glavo tudi danes. Premier Janez Janša je včeraj namreč napovedal:"Od ponedeljka bo pouk v osnovnih šolah od razrednega pouka, torej od 5. razreda, potekal na daljavo, enako v srednjih šolah, za visoke šole in univerze pa že velja priporočilo, da izvedejo aktivnosti, kolikor je mogoče, tudi na daljavo."

A ministrstvo za šolstvo je šolam poslalo okrožnico, iz katere je razbrati, da petošolci ostajajo v šolskih klopeh, na daljavo se bodo izobraževali od 6. razreda oziroma od predmetne stopnje."Za učence od 1. do 5. razreda poteka pouk po običajnem urniku v šoli."

Da peti razredi osnovnih šol ostajajo v šoli, so nam potrdili na pristojnem šolskem ministrstvu.