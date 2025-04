Ne odlašajte, preverite veljavnost dokumentov

OGLAS

"Čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice v povprečju traja en teden. Ker pa upravne enote, izdelovalec potnih listin in osebnih izkaznic Cetis ter Pošta Slovenije med prazniki ne poslujejo in ker je zaradi načrtovanih počitnic v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov, se lahko čakalna doba tudi podaljša," opozarjajo na ministrstvu. Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti, priporočljivo je, da to storite vsaaj deset dni pred potovanjem. Tisti, ki dokumente potrebujejo hitreje, lahko prosijo za nujno izdelavo, kar pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar to prinaša dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso. Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let. Staršem zato posebej priporočajo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti.

Do konca leta 2025 bo potekla veljavnost nekaj manj kot 98.000 potnim listom in nekaj manj kot 32.000 osebnim izkaznicam.

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije (Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Španiji in Švedski), v državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški), v Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju (v izogib zapletom Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sicer svetuje potovanje tja s potnim listom), Martiniku, Moldaviji, Monaku, San Marinu, Andori, Gruziji in na Azorih. Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Ob tem je treba vedeti, da določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več.

Kako ravnati, če potni list ali osebno izkaznico izgubite?