'Ne odpirajte povezav in ne vnašajte svojih podatkov'

Članice Združenja bank Slovenije so v zadnjem času zaznale povečano število lažnih sporočil prek elektronske pošte. V sporočilih, ki jih uporabnik prejme, se pošiljatelj izdaja za pošiljatelja banke ali druge institucije in prejemnike sporočila vodi na lažno spletno stran. Gre za pretvezo, da je na primer kreditna kartica blokirana ali da gre za izboljšanje varnostnih ukrepov. Od prejemnika sporočila zahteva obvezno potrditev ali aktivacijo z vnosom osebnih in bančnih podatkov.

Podatke nato goljufi izkoristijo za izvajanje nepooblaščenih plačil, predvsem na tujih spletnih straneh, z vašo bančno kartico.